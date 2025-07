„Hamburgo”, cu Ioana Bugarin și Jaime Lorente, în premieră națională la Ceau, Cinema! Un film despre realitatea traficului de persoane / Actrița a învățat limba spaniolă pentru rolul din film: „Am avut o meditatoare extraordinară”

Thrillerul spaniol „Hamburgo”, regizat de Lino Escalera, unul dintre cele mai apreciate filme spaniole ale anului, va avea premiera în România sâmbătă, pe marele ecran de la Cinema Timiș, în cadrul festivalului Ceau, Cinema! Evenimentul va fi marcat de prezența actriței Ioana Bugarin (28 de ani), care joacă un rol important în film alături de cunoscutul actor spaniol Jaime Lorente (starul din La Casa de Papel).

Ruinat și complet dezorientat, personajul jucat de Jaime Lorente încearcă să-și reconstruiască viața lucrând pentru un vechi prieten care administrează mai multe cluburi de striptease controlate de mafia locală. Lorente interpretează un șofer responsabil cu transportul femeilor forțate să lucreze în aceste cluburi – adevărate sclave modern.

„Este ultimul film pe care l-am făcut în Spania, la Madrid, în care joc alături de Jaime Lorente, un star în Spania. E un film extrem de necesar, care vorbește despre realitatea cruntă a traficului de persoane. Am făcut o documentare exhaustivă de luni de zile, am vorbit cu psihologi, cu victime, supraviețuitoare. A fost un proces extrem de copleșitor. E un rol, un film și un proiect foarte important pentru mine. A fost și prima dată când am filmat pe peliculă”, a declarat Ioana Bugarin pentru G4Media.

„M-am îndrăgostit de Madrid și de felul lor de a trăi”

Ioana Bugarin a învățat limba spaniolă special pentru acest rol:

„Știam un pic de spaniolă de la filmele și telenovelele pe care le urmăream cu bunica, din copilărie. Am avut o meditatoare extraordinară, cu care am făcut ore săptămânal. Așa am învățat spaniolă. Poate că am acest talent pentru limbile străine – germana e de la Lenau, vorbesc engleză, un pic de franceză. Două luni am stat în Madrid, la filmări. M-am îndrăgostit de oraș, de mâncare, de siestele lor, de felul lor de a trăi viața”, a mai spus timișoreanca.

Premieră națională la Timișoara

Premiera românească a filmului “Hamburgo” are loc sâmbătă, de la ora 19.00, la Cinema Timiș, în prezența Ioanei Bugarin, care a participat și la lansarea oficială din luna mai, la Madrid.

„Sper să vină cât mai multă lume la Timiș. M-aș bucura să-l vadă cât mai mulți, pentru că e premiera națională. Nu a fost arătat niciodată în România, și încă nu există un distribuitor. Nu știm când sau dacă va mai fi rulat. În Spania e deja în cinematografe, am fost în luna mai la premiera de la Madrid”, a afirmat Ioana Bugarin.

Ioana Bugarin, jurat la Ceau, Cinema!

Ioana Bugarin, fiica primarului din localitatea periurbană Dumbrăvița, Horia Bugarin, este absolventă a Liceului „Nikolaus Lenau” din Timișoara. A urmat apoi o carieră artistică la București. Revine la Ceau, Cinema! nu doar ca invitată, ci și ca membră a juriului, alături de sora ei, Mara Bugarin.

„Am foarte multe amintiri legate de acest festival. Pentru mine, pasiunea pentru cinema a început în timpul liceului, prin festivalul de la Cluj, TIFF, și Ceau, Cinema! Prin ele m-am apropiat de lumea filmului, de cineaști, curente, am început să înțeleg ce înseamnă estetica. Nu știam dacă vreau actorie sau regie. A fost un prim pas în această lume. Apoi am plecat la București și am urmărit de la distanță tot ce se întâmplă. S-a dezvoltat enorm. M-am întors la Ceau, Cinema! acum doi ani, cu două filme. E o bucurie să fim imaginea acestui festival, în juriu. Se simte ceva special”, a declarat Ioana Bugarin.

Ioana Bugarin a jucat în filme și seriale precum „Moromeții 2” (2018), „Anii de sâmbătă seara” (2017), „Scara” (2020), „Mia își ratează răzbunarea”, „Otto Barbarul”, „Miracol” și serialul HBO „RUXX”.

Actrița lucrează și la o copruducție germano-franceză, care se va filma la Berlin, se pregătește de realizarea unui scurt metraj propriu și își continuă proiectele de la Teatrul Odeon, acolo unde este angajată de câțiva ani.

Ce aduce Ceau, Cinema! 2025

Aproape 50 de proiecţii, un cineconcert, două expoziţii, o masă rotundă pe tema dezvoltării publicului tânăr, un atelier de montaj şi mai multe întâlniri cu cineaşti fac parte din programul de cinci zile al Festivalului Ceau, Cinema! Vor putea fi văzute atât filme noi, deopotrivă româneşti şi străine, care au fost selectate în marile festivaluri internaţionale în ultimul an, cât şi filme clasice, prezentate în versiuni restaurate.