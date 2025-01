Lionel Messi vrea să evolueze la Cupa Mondială din 2026 – La acel moment, va avea 38 de ani

Lionel Messi vrea să joace la Cupa Mondială de fotbal din 2026, dar este prea devreme pentru a face orice anunţ oficial, a declarat selecţionerul Argentinei, Lionel Scaloni, citat de News.ro.

Scaloni, care a condus Argentina la câştigarea Cupei Mondiale din 2022 în Qatar, a explicat dorinţa jucătorului în vârstă de 37 de ani, de opt ori câştigător al Balonului de Aur, de a rămâne în echipă.

„Primul lucru de spus este că atât el, cât şi coechipierii săi sunt conştienţi că a mai rămas un timp rezonabil şi că el şi toţi ceilalţi sunt dornici să joace la Cupa Mondială”, a declarat Scaloni pentru DSPORTS.

„Va trebui să aşteptăm şi să vedem cum evoluează lucrurile. El (n.r. Messi) ştie la ce ne gândim şi este cel mai inteligent dintre noi toţi”, a adăugat antrenorul.

Scaloni a vorbit şi despre decizia fostului atacant argentinian Angel Di Maria de a se retrage din fotbalul internaţional după ce anul trecut a câştigat al doilea trofeu Copa America.

„Din ce a spus el, s-a terminat. Şi în cel mai bun mod posibil. Dacă şi-ar fi scris filmul, cartea, povestea sa despre fotbal, nu cred că ar fi scris-o la fel de bine cum a încheiat-o”, a spus Scaloni.

