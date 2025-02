Lionel Messi ar putea să nu joace primul meci al sezonului cu Inter Miami din cauza frigului

Lionel Messi ar putea să nu joace primul meci al sezonului pentru Inter Miami din cauza temperaturilor foarte scăzute înregistrate în deplasarea pe care o va avea de efectuat, informează Mundo Deportivo.

În noaptea de marţi spre miercuri, Inter Miami o va înfrunta pe Kansas City, în deplasare, în prima manşă a optimilor de finală a Cupei Campionilor Concacaf, iar temperatura estimată la ora disputării meciului ar fi de -15 grade.

Temperatura resimțită din cauza vântului ar putea ajunge la chiar -24°C. Totuși, există în continuare șanse ca el să fie pe teren. Între timp, Inter Miami ar fi încercat să amâne meciul sau să-l mute într-un loc mai cald.

Dacă partida se va desfășura conform planului, ar putea doborî recordul pentru cel mai rece meci din istoria MLS. Recordul actual este de -7 grade, înregistrat într-un meci din 2019 între Colorado Rapids și Portland Timbers.

Atacantul argentinian nu doreşte să se accidenteze înainte de startul campionatului american MLS. Inter Miami va juca sâmbătă, 22 februarie, pe teren propriu, împotriva echipei New York City.

🇦🇷 Lionel Messi isn’t keen on playing in the freezing conditions on Tuesday against Sporting Kansas City. His availability is still uncertain, and there’s a chance he sits out Inter Miami’s CONCACAF Champions Cup opener.

