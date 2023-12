Ligia Deca: Prezenţa la şcoală şi bunăstarea elevilor sunt foarte importante pentru îmbunătăţirea performanţei în Programul pentru Evaluarea Internaţională a Elevilor şi cred că asta arată că trebuie să mergem înainte şi cu mare hotărâre în implementarea noii legi a învăţământului preuniversitar

Ministrul Educaţiei, Ligia Deca, afirmă că prezenţa la şcoală şi bunăstarea elevilor, dar şi o nouă modalitate de formare a cadrelor didactice şi motivarea lor în carieră sunt lucruri „foarte importante” pentru îmbunătăţirea performanţei elevilor, motiv pentru care se va acţiona „cu şi mai multă hotărâre” în implementarea măsurilor din noua lege a învăţământului preuniversitar, relatează Agerpres.

„Prezenţa la şcoală şi bunăstarea elevilor sunt foarte importante pentru îmbunătăţirea performanţei elevilor în PISA (Programul pentru Evaluarea Internaţională a Elevilor – n.red.) şi cred că asta arată că trebuie să mergem înainte şi cu mare hotărâre în implementarea măsurilor în cadrul noii legi a învăţământului preuniversitar. Vorbim despre o nouă modalitate de formare iniţială a cadrelor didactice şi în motivarea lor în carieră la formarea continuă, mentorat, salarii mai bune, oportunităţi mai bune de interacţiune cu colegii”, a subliniat vineri Deca la dezbaterea „Rezultatele PISA 2022 în contextul reformei naţionale în domeniul educaţiei”, manifestare organizată de Ministerul Educaţiei, Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative.

Deca a menţionat că Raportul pe 2022 privind învăţământul preuniversitar va ghida programele de formare pentru profesori, care trebuie să fie dotaţi cu abilităţile necesare pentru a sprijini în special elevii din familii sărace.

„Primul lucru pe care l-am abordat cu noua lege a învăţământului preuniversitar este încercarea de a depăşi dezavantajele socio-economice, aşa că am conceput un sistem de finanţare care adaugă finanţare per elev pentru aşa-numitele investiţii prioritare în zonele educaţionale (…). Raportul va ghida programele noastre de formare pentru profesori. Pentru mine este clar că trebuie să dotăm profesorii cu abilităţile de care au nevoie pentru a sprijini în special elevii din familii cu venituri mici şi cu studii mai mici şi pentru a promova relaţii pozitive între elevi, veţi vedea că mediul socio-economic al părinţilor, nivelul lor de educaţie şi calitatea interacţiunii în şcoală influenţează pasiunea pentru învăţare şi performanţa fiecărui elev. Nu cred că suntem într-o situaţie în care putem fi mulţumiţi. Cred că avem o nevoie mare de a acţiona şi de a acţiona acum (…). Trebuie să ne asigurăm că tinerii noştri nu pierd ocazia să folosească ceea ce învaţă la şcoală”, a transmis Deca.

Ministrul Educaţiei a mai precizat că a revizuit modul de acordare a burselor sociale pentru elevi.

„Avem şapte 750.000 de burse sociale, ceea ce înseamnă că încercăm să compensăm pentru ceea ce copiii nu trebuie învinovăţiţi, şi asta este situaţia social-economică a familiilor lor. Am revizuit şi modul în care distribuim alte tipuri de burse pentru a ne asigura că încurajăm elevii cei mai performanţi, să încurajăm oamenii să performeze bine în toate sălile de clasă, indiferent de şcoală. Până acum, criteriile se bazau doar pe media punctuală pe pe notele lor, ceea ce însemna că majoritatea burselor ar merge către şcolile înstărite. În ceea ce priveşte mediul social-economic, trebuie să ne asigurăm că acordăm efort în toate şcolile pentru a ne asigura că cei care au performanţe proaste fac progrese, că ei suntem motivaţi să avem un progres şi poate că sistemul de burse nu este perfect şi îl vom îmbunătăţi pe baza efectelor pe care le-am văzut în prima rundă de implementare, dar este cu siguranţă mai corect decât atât ceea ce am avut. an Dorim să investim mai mult în învăţarea de remediere, este foarte important să diagnosticăm lacunele de învăţare şi să le abordăm înainte ca acestea să fie radiografiate în evaluările cu miză mare”, a punctat Deca.

La rândul lui, rectorul SNSPA, Remus Pricopie, a relevat necesitatea susţinerii educaţiei în mediul rural, elevi al căror nivel este mult sub cel al colegilor de la oraş.

„Dacă puneţi copiii din mediul rural în afara clasamentului (n.r. PISA) şi refaceţi clasamentul cu toate ţările, România ar fi foarte mare, aşa că primul argument foarte clar, nu ştim încă să ne facem treaba (…). Trebuie educaţie în mediul rural şi aveţi un argument foarte puternic pentru politica publică, inclusiv pentru a direcţiona banii folosind o formulă diferită pentru a susţine educaţia în mediul rural”, a susţinut Pricopie.

La eveniment a participat Andreas Schleicher, directorul pentru educaţie şi competenţe al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică.