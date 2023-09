Ligia Deca a cerut o analiză privind împărțirea anului școlar în module: Vom vedea dacă vom continua cu acest sistem pentru anul şcolar 2024-2025

Ministrul Educaţiei, Ligia Deca, a declarat, luni seara, la TVR Info, că în perioada următoare va primi o analiză referitoare la oportunitatea împărţirii anului şcolar în module, ea anunţând că din anul şcolar 2024-2025 se va decide dacă acest sistem va fi menţinut, relatează News.ro.

”Pentru module am promis, atunci când am preluat mandatul, o analiză după primul an de implementare. Primul an de implementare a fost anul şcolar care tocmai s-a încheiat, am solicitat analiza, ea o să fie finalizată în lunile următoare. În momentul în care a trebuit să stabilim calendarul şcolar pentru acest an şcolar nu fuseseră parcurse decât două module pe sistemul acesta de module, deci nu se putea face o evaluare pe un an întreg. După ce vom avea evaluarea, înainte de a avea structura anului şcolar pentru anul şcolar 2024-2025, vom vedea ce a mers bine şi ce nu a mers bine şi vom vedea dacă vom continua cu acest sistem de module”, a afirmat Ligia Deca.

Ea a arătat că pedagogii spun că ”teoretic este o idee bună alternarea între perioade de activitate şi mici pauze”, întrucât aceasta ar trebui să ducă la un echilibru în ceea ce priveşte învăţarea, însă ”trebuie văzut cum se întâmplă lucrurile în practică”.

Ministrul a spus şi că a primit şi feedback din partea unor persoane care nu susţin oportunitatea împărţirii anului şcolar în module.