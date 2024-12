Liderul interimar al Coreei de Sud încearcă să liniştească aliaţii şi să calmeze pieţele după punerea sub acuzare şi suspendarea preşedintelui Yoon

Preşedintele interimar al Coreei de Sud, Han Duck-soo, a acţionat duminică pentru a-i linişti pe aliaţii ţării şi pentru a calma pieţele financiare, la o zi după ce preşedintele Yoon Suk Yeol a fost pus sub acuzare şi suspendat din funcţiile sale din cauza unei tentative de a instaura lege marţială, relatează Reuters, transmite News.ro.

Han a vorbit la telefon cu preşedintele american Joe Biden, au declarat Casa Albă şi biroul lui Han. „Coreea de Sud îşi va desfăşura politicile externe şi de securitate fără întreruperi şi se va strădui să se asigure că alianţa Coreea de Sud-SUA este menţinută şi dezvoltată cu fermitate”, a declarat Han, potrivit unei declaraţii a biroului său.

Într-o nouă încercare de a stabiliza conducerea ţării asiatice, principalul partid de opoziţie a anunţat că nu va încerca să îl pună sub acuzare pe Han pentru implicarea sa în decizia de lege marţială a lui Yoon din 3 decembrie.

„Având în vedere că prim-ministrul a fost deja confirmat ca preşedinte interimar şi considerând că punerea sub acuzare excesivă ar putea duce la confuzie în guvernarea naţională, am decis să nu continuăm procedurile de punere sub acuzare”, a declarat reporterilor liderul Partidului Democrat, Lee Jae-myung.

Procurorii au declarat că Yoon nu a dat curs, duminică dimineaţa, unei citaţii pentru interogatoriu în cadrul anchetei penale deschise pentru decizia sa de a instaura legea marţială şi au promis că vor emite un alt ordin.

Yoon şi o serie de înalţi funcţionari se confruntă cu posibile acuzaţii de insurecţie, abuz de autoritate şi obstrucţionarea oamenilor în exercitarea drepturilor lor.

Han Duck-soo, un tehnocrat de lungă durată ales de conservatorul Yoon în funcţia de prim-ministru, ocupă acum funcţia de preşedinte interimar, în conformitate cu Constituţia, în timp ce cazul lui Yoon ajunge la Curtea Constituţională.

Duminică, demonstranţii care au cerut demiterea lui Yoon au înfruntat frigul pentru a se înghesui pe străzile din faţa clădirii Adunării Naţionale, unde acesta a fost pus sub acuzare. Potrivit poliţiei, mulţimea a fost de aproximativ 200.000 de persoane.

La aproximativ 8,5 km distanţă, un număr mult mai mic de susţinători ai lui Yoon au demonstrat în zona centrală a Seulului.

AMENINŢAREA NORD-COREEANĂ

Declararea surprinzătoare a legii marţiale de către Yoon şi criza politică care a urmat au speriat pieţele şi partenerii diplomatici ai Coreei de Sud, îngrijoraţi de capacitatea ţării de a descuraja Coreea de Nord, înarmată nuclear.

Biden i-a spus lui Han că alianţa solidă dintre SUA şi Coreea de Sud rămâne neschimbată şi că Washingtonul va colabora cu Seulul pentru a dezvolta şi consolida în continuare alianţa, precum şi cooperarea trilaterală, inclusiv cu vecinul Japonia, a declarat biroul lui Han.

Casa Albă a declarat într-un comunicat că preşedintele american „şi-a exprimat aprecierea pentru rezistenţa democraţiei şi a statului de drept în ROK”, folosind abrevierea pentru numele oficial al ţării, Republica Coreea.

Han şi-a convocat cabinetul şi Consiliul Naţional de Securitate la scurt timp după votul de punere sub acuzare de sâmbătă şi a promis să menţină pregătirea militară pentru a preveni orice încălcare a securităţii naţionale.

El a vorbit la telefon cu comandantul Forţelor americane din Coreea, exprimându-şi îngrijorarea cu privire la posibilitatea ca Coreea de Nord să încerce provocări militare, cum ar fi lansarea de rachete balistice sau atacuri cibernetice.

Partenerii Coreei de Sud doresc să vadă o conducere temporară credibilă şi constituţională pusă în funcţie cât mai curând posibil, a declarat Philip Turner, fost ambasador al Noii Zeelande în Coreea de Sud. „Ei vor fi încântaţi să vadă că prim-ministrul Han preia funcţia de preşedinte interimar”, a spus el. „Este capabil, experimentat şi foarte respectat în capitalele străine”, a comentat el. Dar chiar şi cu un preşedinte interimar în funcţie, partenerii internaţionali se confruntă cu luni de incertitudine înainte ca un nou preşedinte să poată fi ales şi un nou guvern stabilit, a adăugat Turner.

Curtea Constituţională are la dispoziţie până la şase luni pentru a decide dacă îl demite sau îl repune în funcţie pe Yoon. În cazul în care acesta este revocat sau demisionează, vor avea loc noi alegeri în termen de 60 de zile.

CONSECINŢE ECONOMICE

Acţiunile sud-coreene au crescut vineri pentru a patra şedinţă consecutivă, în speranţa că incertitudinea politică se va atenua după votul de destituire din parlament, care a urmat unui vot eşuat cu o săptămână înainte.

Liderul Partidului Democrat, Lee, a declarat că cea mai presantă problemă este scăderea consumului cauzată de cererea internă insuficientă şi de reducerea rolului fiscal al guvernului.

El a solicitat înfiinţarea unui Consiliu naţional de stabilitate pentru guvernare, format din guvern şi parlament, pentru a discuta despre finanţe, economie şi mijloacele de subzistenţă ale populaţiei.

„Este necesar să discutăm cu promptitudine un buget suplimentar”, a declarat Lee, adăugând că o astfel de măsură ar putea sprijini întreprinderile mici şi investiţiile legate de inteligenţa artificială şi infrastructură pentru a încerca să contracareze penuria de energie.

Parlamentul, controlat de partidul lui Lee, a adoptat marţi un proiect de buget pentru 2025 de 673,3 trilioane de woni (470,6 miliarde de dolari) care a redus propunerea guvernului de 677,4 trilioane de woni, fără a ajunge la un acord cu Partidul Puterii Poporului al lui Yoon şi cu guvernul.

Prin lege, parlamentul nu poate majora bugetele guvernamentale, iar la momentul respectiv Partidul Democrat a declarat că ar putea fi necesar un buget suplimentar pentru a acoperi cheltuielile pentru mijloacele de subzistenţă ale oamenilor.

Partidul a declarat că reducerile sale vizează în principal fondurile de rezervă pentru guvern, costurile dobânzilor şi fondurile alocate biroului prezidenţial, procurorilor şi auditorilor pentru operaţiuni clasificate.

Guvernul a acuzat parlamentul că, prin aceste reduceri, întârzie proiectele pentru întreprinderile mici.

Blocajul privind problemele bugetare a fost una dintre justificările invocate de Yoon pentru impunerea legii marţiale.

Autorităţile financiare din Coreea de Sud au promis că vor acţiona în funcţie de necesităţi pentru a stabiliza pieţele, în timp ce ministrul de finanţe a declarat că va anunţa un plan de politică economică până la sfârşitul anului.