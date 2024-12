Liderul grupării teroriste Statului Islamic, Abu Yusif, a fost ucis în Siria

SUA afirmă că l-au ucis pe liderul Statului Islamic (SI) Abu Yusif în Siria. Forțele Comandamentului Central al SUA (Centcom) au declarat că au efectuat o lovitură aeriană care l-a vizat pe Yusif – cunoscut și sub numele de Mahmud – în provincia estică Deir ez Zor, potrivit Sky News.

Potrivit sursei citate, această zonă a fost controlată anterior de regimul sirian și de forțele ruse înainte de recenta cădere a lui Bashar al Assad.

Un alt agent al SI a fost, de asemenea, ucis în atac, potrivit oficialilor americani.

Comandantul Centcom, generalul Michael Erik Kurilla, a declarat:

La apogeul puterii sale, aproximativ 12 milioane de oameni trăiau sub dominația SI, militanții impunând o interpretare extremistă a legii islamice și efectuând masacre în masă ale grupurilor minoritare.

Cu toate acestea, teroriștii au fost învinși de o coaliție de forțe, pierzând controlul asupra întregului lor teritoriu din Orientul Mijlociu în 2019.

CENTCOM Forces Kill ISIS Leader During Precision Strike in Syria

On Dec. 19, U.S. Central Command Forces conducted a precision airstrike targeting ISIS leader Abu Yusif aka Mahmud in the Dayr az Zawr Province, Syria resulting in two ISIS operatives killed, including Abu… pic.twitter.com/g3nO68Ye1T

— U.S. Central Command (@CENTCOM) December 20, 2024