Liderul Alianţei Maghiare din Transilvania: Intenţia de a depune în Parlament cele trei proiecte de lege privind autonomia va fi prezentă mereu / Dialogul pe această temă trebuie pornit

Deputatul Zakarias Zoltan, preşedintele Alianţei Maghiare din Transilvania (AMT), a declarat, vineri, la Târgu Mureş, că intenţia sa a depune în Parlament cele trei proiecte de lege privind autonomia „va fi prezentă mereu”, însă nu crede că le va iniţia din nou în acest an electoral, transmite Agerpres.

„Intenţia va fi prezentă mereu. Regulamentul Parlamentului stipulează că acelaşi proiect de lege nu poate fi depus în aceeaşi sesiune. Deci din punct de vedere formal sau din punctul de vedere al regulamentului nu ar fi niciun impediment. Am depus cele trei proiecte de lege pentru a ţine în temă problematica autonomiei şi pentru a ne apropia de principalul scop, şi anume, să începem să discutăm în detaliu despre ce înseamnă şi ce dorim, comunitatea maghiară, prin proiectele de lege referitoare la autonomia culturală, respectiv autonomia Ţinutului Secuiesc. Din păcate, se pare că în momentul actual nici societatea întreagă românească sau reprezentanţii lor nu au fost pregătiţi să intrăm într-o discuţie pe fondul problemei. S-a făcut o respingere a celor trei proiecte de lege cu o procedură extraurgentă”, a afirmat Zakarias Zoltan, într-o conferinţă de presă.

Deputatul consideră că Parlament a bătut un record, în sensul că nu a auzit ca trei proiecte de lege să treacă prin cele două camere în trei zile.

„Dar s-a reuşit şi acest lucru, şi-l vom depune încă o dată şi probabil că o să încercăm să pregătim în aşa fel ca următoarea depunere să fie eventual precedată de nişte conferinţe, discuţii. Deci să fie abordată tema mai pe larg, pentru că avem încredere în faptul că dialogul pe această temă trebuie pornit. Nu cred că îl vom depune acum, anul acesta este un an viciat din acest punct de vedere, având cele patru alegeri, toată lumea se va concentra asupra acestor alegeri”, a spus Zakarias Zoltan.