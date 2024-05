Lenny Kravitz, care va împlini în curând 60 de ani, lansează cel de-al 12-lea album

La 35 de ani de la primul său disc, Lenny Kravitz, care va împlini în curând 60 de ani, lansează cel de-al 12-lea album şi tocmai şi-a primit steaua pe Hollywood Boulevard. Artistul va concerta anul acesta la UNTOLD, transmite News.ro.

„Let love rule”, un opus rock, a apărut în 1989, interpretat şi înregistrat cu materiale din anii 1960 şi 1970. Era vremea rap-ului în Statele Unite, cu Big Daddy Kane, Gang Starr, 2 Live Crew, De La Soul şi DJ Jazzy Jeff şi The Fresh Prince, acest din urmă pseudonim ascunzându-l pe Will Smith la începuturile vieţii sale. „Habar nu aveam ce avea să se întâmple în continuare”, mărturiseşte Lenny Kravitz, contactat prin videoconferinţă de AFP. Industria muzicală i-a oferit o a doua şansă, iar newyorkezul a izbutit cu „Mama said” (1991), cu hiturile „Always on the run” şi „It ain’t over ‘til it’s over”. A fost începutul unei cariere strălucitoare, cu 40 de milioane de albume vândute şi patru premii Grammy consecutive pentru cea mai bună interpretare vocală rock masculină.

„Să mergi la un concert Lenny este ceva. Îşi face treaba lui de ani de zile şi tot ceea ce a făcut a fost întotdeauna de cea mai bună calitate”, a sspus Pharrell Williams în revista Fader.

Iar la începutul anului, Barack Obama l-a inclus în playlistul său de preferinţe pentru 2023, alături de „Road to freedom”. „Este minunat, Barack Obama face liste minunate, pline de semnificaţii”, spune cântăreţul, care cântă la toate instrumentele de pe discurile sale, cu excepţia saxofonului.

Fostul preşedinte american nu a ales întâmplător acest cântec, deoarece el este legat de „Bayard Rustin”, filmul biografic Netflix care poartă numele unui activist pentru drepturile civile din SUA.

„Sunt onorat că am ajutat să spun această poveste. Părinţii mei au fost activişti, îi auzisem numele, dar nu ştiam atât de multe despre el pe cât ar fi trebuit. Tot ceea ce mulţi oameni ar fi trebuit să ştie”, spune artistul.

În martie, Lenny Kravitz a primit propria stea pe Hollywood Boulevard.

Fizicul său, sculptat în sala de gimnastică, i-a permis să se afişeze dezbrăcat într-un hotel particulier parizian pentru videoclipul la „TK421” (o referinţă la un personaj din „Star Wars”). Acest single prefigurează „Blue Electric Light”, un album care va fi lansat în 24 mai, cu două zile înainte de împlinirea a 60 de ani.

Artistul este preocupat de mediul înconjurător, implicându-se în concerte caritabile pentru planetă.”În Bahamas, unde locuiesc des şi de multă vreme, stau lângă apă şi pot vedea că nivelul oceanului a crescut. Generaţiile tinere moştenesc o situaţie destul de dificilă în ceea ce priveşte schimbările climatice”, conchide el.