Legendarul jurnalist John Pilger a încetat din viață la vârsta de 84 de ani: Reportajele sale au atras pentru prima dată atenția internațională asupra genocidului din Cambodgia

Scriitorul și documentaristul britanic de origine australiană John Pilger a încetat din viață după o carieră lungă și de succes, în care a fost adesea lăudat pentru opiniile sale deschise. El avea 84 de ani, scrie Euronews.

„Cu mare tristețe, familia lui John Pilger anunță că a murit sâmbătă, 30 decembrie 2023, la Londra, la vârsta de 84 de ani”, se arată într-un comunicat difuzat în numele familiei sale pe X.

„Jurnalismul și documentarele sale au fost celebrate în întreaga lume, dar pentru familia sa a fost pur și simplu cel mai uimitor și iubit tată, bunic și partener. Odihnească-se în pace”, au adăugat ei.

Stabilit în principal în Marea Britanie din 1962, Pilger era cunoscut ca un critic puternic al politicii externe americane, australiene și britanice. El s-a pronunțat adesea împotriva acesteia, susținând că politicile acestor țări erau adesea conduse de o agendă imperialistă și colonialistă.

De asemenea, a vorbit deschis despre modul în care Australia tratează populația indigenă și a atras pentru prima dată atenția internațională pentru reportajele sale despre genocidul din Cambodgia în anii 1970.

Și-a început cariera emblematică de documentarist în 1970, cu The Quiet Mutiny, realizat în timpul uneia dintre vizitele sale în Vietnam, și a continuat să realizeze alte 50 de documentare.

Pilger a fost poate cel mai bine cunoscut pentru „Year Zero” din 1979, care se concentra asupra consecințelor regimului Pol Pot din Cambodgia, și pentru „Death of a Nation” din 1993: The Timor Conspiracy.

A lucrat, de asemenea, pentru presa scrisă britanică, inclusiv la publicațiile liberale Daily Mirror și New Statesman.

Pilger a fost foarte apreciat în patria sa adoptivă, Marea Britanie, câștigând premiul de jurnalist al anului în Marea Britanie atât în 1967, cât și în 1979.

De asemenea, a câștigat premii, inclusiv BAFTA pentru documentarele sale și a fost foarte apreciat pentru discursul său sincer despre ceea ce el considera a fi practicile „înșelătoare” ale presei mainstream din Marea Britanie și nu numai.

Lui Pilger îi supraviețuiește partenera sa, jurnalista engleză Yvonne Roberts, precum și doi copii, printre care și scriitoarea Zoe Pilger.

It is with great sadness the family of John Pilger announce he died yesterday 30 December 2023 in London aged 84. His journalism and documentaries were celebrated around the world, but to his family he was simply the most amazing and loved Dad, Grandad and partner. Rest In Peace. pic.twitter.com/j90QTAPgzC

