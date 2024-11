Legendarul Ivan Lendl revine în circuitul ATP – Jucătorul pe care-l va antrena

Ivan Lendl va începe o nouă colaborare cu un jucător din circuitul ATP, legendarul fost jucător urmând să-l antreneze pe Hubert Hurkacz.

Ivan Lendl și Nicolas Massu vor face parte din echipa lui Hubert Hurkacz

Într-o postare de pe rețelele sociale, Hurkacz a făcut anunțul cooptării lui Lendl în echipa sa. Nu este însă singurul care se alătură staff-ului său, celălalt nume important fiind cel al lui Nicolas Massu.

Medaliat cu aurul olimpic (și la simplu, dar și la dublu), Massu (45 de ani) este cunoscut iubitorilor tenisului pentru colaborarea de succes pe care a avut-o cu Dominic Thiem. Austriacul a cucerit US Open 2020 cu Massu în loja sa.

Campion de Grand Slam în opt rânduri (două Australian Open, trei Roland Garros și trei US Open), Ivan Lendl (64 de ani) l-a pregătit în mai multe rânduri pe Andy Murray.

Hubert s-a despărțit în august de Craig Boyton, cel alături de care a lucrat timp de cinci ani.

„Să-i am pe Nicolas Massu şi Ivan Lendl ca parte a echipei mele este o onoare. Cunoştinţele şi dedicarea lor mă inspiră să muncesc mai mult ca oricând şi sunt gata să muncesc din greu.

Acesta a fost un an cu suişuri şi coborâşuri – am învăţat multe şi am crescut mult şi, în sfârşit, pot spune că sunt complet sănătos şi pregătit pentru provocările care mă aşteaptă” – Hubert Hurkacz, în vârstă de 27 de ani, pentru site-ul ATP.

În acest an, Hurkacz a fost operat la menisc în luna iulie, după participarea la Wimbledon.

Cea mai importantă performanță a polonezului de până acum este calificarea în semifinalele de la Wimbledon în 2021.

Hurkacz a fost cel mai sus în clasamentul ATP pe locul 6, în august 2024. Are 211 victorii și 142 de înfrângeri în carieră, a câștigat 8 titluri ATP și a adunat doar din premiile din tenis $16,363,930.

În prezent se găsește pe locul 16 mondial.

Turneele câștigate până acum în carieră de Hurkacz

Winson-Salem (2019), Delray Beach, Miami, Metz (2021), Halle (2022), Marseille, Shanghai (2023) și Estoril (2024).

