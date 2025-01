Legendarul Boris Becker nu are vreun dubiu: Novak Djokovic este cel mai bun jucător din istoria tenisului

Fost lider mondial și multiplu câștigător de Grand Slam, Boris Becker nu are vreun dubiu atunci când este întrebat despre cel mai mare jucător de tenis din istorie. Germanul îl numește pe Novak Djokovic, jucător despre care precizează că nu are egal și că „cifrele vorbesc” în locul sârbului.

Becker, de șase ori campion de Grand Slam, a discutat la podcastul „Das Gelbe vom Ball” al Eurosport Germania despre BIG 3 și rezultatele fantastice realizate de Federer, Nadal și Djokovic.

Germanul nu a ezitat atunci când a fost întrebat cine este cel mai mare jucător de tenis din istorie, Becker nominalizându-l pe Novak Djokovic.

„Faptul că au câștigat fiecare 20 de Grand Slam-uri este incredibil – nu va fi niciodată egalat”, spune Becker despre moștenirea pe care BIG 3 a lăsat-o tenisului.

„Cifrele nu mint”, completează Becker atunci când spune clar că Djokovic este cel mai mare jucător din istoria tenisului de câmp.

„Ca jucător de tenis, numărul de săptămâni pe locul 1 este foarte important, iar în acest aspect, Novak este cu mult în față.

Obiectivele pe care le-am stabilit atunci când am început să lucrăm împreună au fost pe deplin atinse. Vreau să îi mulțumesc pentru cooperare, muncă în echipă, dedicare și angajament”, a încheiat Becker făcând referire la colaborarea de succes pe care a avut-o cu Djokerul.

În vârstă de 57 de ani, Becker l-a ajutat pe Novak Djokovic să câștige șase titluri de Grand Slam pe durata colaborării: două Australian Open, un Roland Garros, două Wimbledon și un US Open.

De asemenea, sârbul a mai triumfat, printre altele, de două ori la Turneul Campionilor și de 14 ori în competițiile Masters (ATP 1000).

Născut pe 22 mai 1987, Nole deține cele mai importante recorduri din tenisul masculin.

