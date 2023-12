Legenda televiziunii americane Norman Lear a murit la vârsta de 101 ani

Scenaristul, producătorul și dezvoltatorul Norman Lear, care a revoluționat comedia americană cu seriale îndrăznețe și extrem de populare la începutul anilor ’70, precum „All in the Family” și „Sanford and Son”, a murit marți, la vârsta de 101 ani, scrie Variety.

Publicistul lui Lear a confirmat pentru Variety că acesta a murit la locuința sa din Los Angeles din cauze naturale. O slujbă privată pentru familia apropiată va avea loc în zilele următoare.

„Vă mulțumim pentru emoționanta revărsare de dragoste și sprijin în onoarea minunatului nostru soț, tată și bunic”, a declarat familia lui Lear într-un comunicat.

„Norman a trăit o viață de creativitate, tenacitate și empatie. El a iubit profund țara noastră și a petrecut o viață întreagă ajutând la păstrarea idealurilor sale fondatoare de justiție și egalitate pentru toți. Să-l cunoaștem și să-l iubim a fost cel mai mare dintre daruri. Vă rugăm să ne înțelegeți în timp ce plângem în privat în celebrarea acestei ființe umane remarcabile.”

Lear se afirmase deja ca un scriitor de comedie de top și obținuse o nominalizare la Oscar în 1968 pentru scenariul filmului „Divorț în stil american”, când a pus la cale ideea unui nou sitcom, bazat pe un popular serial britanic, despre un muncitor conservator, intolerant în mod deschis, și despre familia sa fracturieră din Queens. „All in the Family” a devenit un succes imediat, aparent cu telespectatori de toate convingerile politice.

Emisiunile lui Lear au fost primele care au abordat subiecte politice, culturale și sociale serioase ale vremii – rasismul, avortul, homosexualitatea, războiul din Vietnam – prin introducerea de noi și ascuțite riduri în comedia domestică standard.

Spectacolele lui Lear au fost primele care au abordat subiecte politice, culturale și sociale grave ale vremii – rasismul, avortul, homosexualitatea, războiul din Vietnam – prin introducerea de noi și noi detalii în formula standard a comediei domestice. Niciun subiect nu era tabu: două episoade din 1977 din „All in the Family” se învârteau în jurul tentativei de viol a soției personajului principal Archie Bunker, Edith.

All in the Family” a dat naştere la nu mai puţin de şase spin-off-uri. „Family” a fost, de asemenea, onorată cu patru premii Emmy în 1971-73 şi un premiu Peabody 1977 pentru Lear, „pentru că ne-a oferit comedie cu o conştiinţă socială”. A primit un al doilea Peabody în 2016 pentru realizările din cariera sa.

Unele dintre celelalte creaţii ale lui Lear au fost. „One Day at a Time” (1975-84) a avut ca protagonistă o mamă singură cu două fete tinere, un concept nou pentru un sitcom. În mod similar, „Diff’rent Strokes” (1978-86) a urmărit dificultăţile de creştere a doi copii de culoare adoptaţi de un om de afaceri alb şi bogat.

Alte seriale dezvoltate de Lear au fost meta înainte ca acest termen să existe vreodată. „Mary Hartman, Mary Hartman” (1976-77) a ironizat dramele contorsionate ale telenovelelor; deşi serialul nu a reuşit să obţină un loc în reţea, a devenit o piesă de teatru de excepţie îndrăgită în sindicat. „Hartman” a avut propriul său spin-off, „Fernwood 2 Night”, un talk-show parodie care se desfăşura într-un orăşel din Ohio; mai târziu, a fost reproiectat sub numele de „America 2-Night”, cu decorul mutat în Los Angeles.

Lear a susţinut întotdeauna că formula de bază pentru comediile sale se reduce întotdeauna la esenţial: „Să-i faci să râdă”.

Printre realizările lui Lear pe marele ecran se numără scenariile pentru „Come Blow Your Horn” (1963); „The Night They Raided Minsky’s” (1968); „The Thief Who Came to Dinner” (1971); „Stand By Me” (1986) şi „The Princess Bride” (1987), ambele regizate de fostul coleg de scenă din „All in the Family” Rob Reiner; şi „Fried Green Tomatoes” (1991). A scris şi regizat comedia acidă din 1971 despre industria tutunului „Cold Turkey”.

Unul dintre cei mai deschiși liberali și filantropi progresiști de la Hollywood, Lear a fondat grupul de susținere People for the American Way în 1981 pentru a contracara activitățile grupului conservator Moral Majority.

Lear, care a fost onorat cu un loc în Hall of Fame al Academiei de Televiziune, cu un premiu pentru întreaga carieră din partea Sindicatului Producătorilor din America și cu multiple premii din partea Sindicatului Scriitorilor din America, a primit Medalia Națională a Artelor în 1999 și a fost sărbătorit la Kennedy Center Honors în 2017. În cazul celei din urmă distincții, Lear a amenințat că va boicota o recepție în semn de protest față de politicile președintelui Donald Trump. În cele din urmă, Trump a ales să nu participe la eveniment, iar Lear a declarat pentru Variety: „Sunt fericit să nu merg la Casa Albă”.

Lear s-a născut în New Haven, Connecticut, la 27 iulie 1922. Ambii săi părinți erau evrei de origine rusă; el a afirmat în interviuri că tatăl și mama sa au fost sursele de inspirație pentru personajele Archie și Edith Bunker. A renunțat la Emerson College din Boston pentru a se înrola în Forțele Aeriene ale SUA în 1942 și a servit ca operator radio și mitralior pe bombardierele B-17 în teatrul european, efectuând 52 de misiuni.

După război, Lear a urmat o carieră de agent de presă și s-a mutat la Los Angeles pentru a-și deschide un magazin. Dar a trecut la scrierea de comedii după ce s-a asociat cu Ed Simmons, soțul verișoarei sale. Prima mare șansă a celor doi a fost aceea de a scrie pentru Dean Martin și Jerry Lewis, pe atunci cei mai în vogă actori de comedie din țară, în timpul unei serii de apariții în 1952-53 la „The Colgate Comedy Hour”. Făcând echipă cu Bud Yorkin, a devenit un scriitor la cerere pentru spectacolele de varietăți ale lui Martha Raye, Tennessee Ernie Ford, Celeste Holm și George Gobel.

În anii ’60, Lear a adunat credite scriind și (împreună cu Yorkin, partenerul său în Tandem Productions) producând emisiuni speciale cu Bobby Darin, Danny Kaye, Andy Williams și Henry Fonda (starul unui serial western, „The Deputy”, creat de Lear).

Deși Lear a avut credite dispersate în filme de teatru la sfârșitul anilor ’60, el a urcat în topul producătorilor de televiziune cu dezvoltarea de către Tandem a serialului „All in the Family”, care a fost inspirat de un serial britanic la fel de acerb și de lungă durată, „Till Death Do Us Part”. Inițial preluat de ABC, care s-a speriat de conținutul său și a renunțat la el, serialul a fost achiziționat de CBS, unde a devenit primul sitcom american care a fost filmat în fața unui public live.