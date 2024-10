Le Monde anunță cât a costat spectaculoasa festivitate de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris

Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris, un eveniment spectaculos desfăşurat pe Sena, a costat aproximativ 100 de milioane de euro, potrivit unui raport anexat la proiectul de lege a finanţelor Franţei pentru 2025, relatează Le Monde.

Potrivit calculelor Le Monde, bazate pe cifrele furnizate în raport privind efortul financiar public în domeniul sportului, Jocurile Olimpice de la Paris ar fi costat statul francez şi colectivităţile locale cel puţin 2,8 miliarde de euro.

Previziunile iniţiale erau de 1,47 miliarde de euro şi apoi au ajuns la 2,4 miliarde de euro.

Raportul de 102 pagini oferă o primă cifră oficială privind costul ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice pe Sena: „aproximativ 100 de milioane de euro”.

Această cifră corespunde strict sumelor alocate de comitetul de organizare, fără a lua în considerare costul pentru stat al garantării securităţii evenimentului.

În iulie, Le Canard Enchaîné menţiona un cost total de 122 de milioane de euro. Cu titlu de comparaţie, ceremonia de la Londra 2012, de pe stadionul Wembley, a costat aproximativ 30 de milioane de euro, informează News.ro.

