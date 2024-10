Lasconi spune că nu o deranjează că Nicolae Ciuă a dat mâna cu Nicuşor Dan: Şi eu dau „cuba” cu toţi copiii

Preşedinta USR, Elena Lasconi, a declarat, marți, că nu o deranjează faptul că liderul PNL, Nicolae Ciucă, „a bătut palma” cu primarul Capitalei, Nicuşor Dan, în cadrul unei emisiuni, menţionând că un politician nu trebuie să aibă orgolii, transmite Agerpres.

„Să ştiţi că şi eu dau ‘cuba’ cu toţi copiii, cu oamenii pe care îi întâlnesc pe stradă. Nu am niciun fel de problemă. (…) Nu mă deranjează deloc (că au dat mâna – n.r.) pentru că eu, în primul rând, nu am orgolii. Am spus-o de nenumărate ori. Dacă în politică ai orgolii, nu ai ce să cauţi, pentru că aici e important votul oamenilor şi ce îşi doresc oamenii”, a afirmat ea în cadrul unei conferinţe de presă susţinute cu ocazia depunerii semnăturilor, marţi, la Biroul Electoral Central, pentru candidaturile la alegerile prezidenţiale şi parlamentare.

Lasconi a spus că şi-ar dori un guvern USR-PNL-UDMR, dar a estimat că după primul tur al alegerilor prezidenţiale, lucrurile vor fi „mai clare”. Totodată, a subliniat că prim-ministrul trebuie să fie o persoană care „să poată să demonstreze că poate” alcătui o majoritate.

„Vom vorbi atunci, după alegeri, pentru că e interesant cum o să fie – se joacă foarte mult la primul tur la prezidenţiale, cum arată majorităţile la parlamentare. Însă eu voi respecta şi votul oamenilor. Cel mai important e votul oamenilor. Şi atunci voi lua o decizie. Cel mai mult mi-aş dori să avem o guvernare de dreapta, aşa cum am spus de nenumărate ori. Dacă nu se poate, va trebui să găsim un scenariu, o echipă care să facă lucrurile pe care noi, acum, le promitem”, a mai spus ea.

Pe de altă parte, Lasconi a apreciat că Nicolae Ciucă a avut o atitudine „regretabilă” şi „nepoliticoasă” în momentul în care a renunţat la întâlnirea pe care o aveau programată.

„Probabil că au crezut că asta este o strategie de campanie, că aşa se face. Eu cred că nu aşa se face şi că ai nevoie de maturitate. Dar probabil, la fel cum ne-a obişnuit de atât timp, domnul Ciucă ştie cel mai bine să răspundă la ordine. Şi probabil că a primit un ordin de la cineva. El asta ştie să facă, să execute ordine (…). Dacă eu voi fi preşedintele României, asta înseamnă că domnul Ciucă nu a intrat nici în turul doi. Dacă el nu va intra în turul doi, eu nu voi avea cu cine să discut de la PNL. Asta va fi cel mai greu. Pentru că domnul Ciucă nu va mai fi la butoane, pe româneşte, dacă el nu va intra în turul doi. Şi nici unii care acum conduc PNL. Practic, vor trebui să se mobilizeze, ca să avem cu cine discuta. Pentru că eu, jurământul, va trebui să îl depun pe data de 21. Şi până atunci trebuie să ai un partener de discuţie, ca să poţi să vorbeşti despre guvern şi despre propunere de prim-ministru”, a adăugat ea.

Lasconi a exclus în mod categoric o colaborare cu AUR, subliniind că nu va face niciodată alianţă cu partide ‘pro-ruse’.

„100% nu. Niciodată nu vom face niciun fel de alianţă cu partidele pro-ruse, pe care le consider duşmanii poporului. Nu există această posibilitate, atât timp cât eu o să fiu în USR”, a mai spus ea.

În ce priveşte declaraţiile lui Traian Băsescu, care a anunţat iniţial că o susţine, iar ulterior s-a pronunţat în favoarea alianţei dintre PMP şi Forţa Dreptei, Lasconi a pus acest lucru pe seama faptului că USR nu a continuat colaborarea cu PMP.

„E amuzat domnul Traian Băsescu. Eu nu o să îmi schimb declaraţiile, pentru că sunt dintr-o bucată şi ceea ce cred asta şi spun. Eu îl admir în continuare pe domnul Traian Băsescu, l-am votat. Am luat părţile bune, pentru că nu a fost un preşedinte perfect. Dar faptul că s-a sucit şi că dintr-o dată susţine cealaltă parte îmi arată de fapt că asta e politica, aici, în România şi că dacă nu a ieşit alianţa cu PMP, s-a sucit”, a arătat ea.

Întrebată de ce nu sunt alături de ea, la depunerea candidaturilor, şi alţi lideri ai partidului, Lasconi a replicat că unii au avut alt program, dar a menţionat că ţine legătura şi colaborează cu aceştia.

„Oricum, lucrăm împreună. Cu Drulă am vorbit chiar ieri la telefon. Ne sfătuim”, a spus ea.

