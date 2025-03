Lasconi: E un pic inexplicabil că Nicuşor Dan a intrat foarte repede în cursa electorală, după ce a spus că el nu va candida la prezidenţiale și că se va ocupa de primăria București, acolo unde noi l-am susținut

Candidata USR la alegerile prezidenţiale, Elena Lasconi, s-a referit la candidatura lui Nicuşor Dan, pentru acelaşi post, ea afirmând că acesta a intrat foarte repede în cursa electorală, după ce anunţase anterior că nu va candida, transmite News.ro.

”Nu aş vrea să îmi dau eu cu părerea, să mă apuc să spun de ce a intrat el (Nicuşor Dan- n.red.). E un pic inexplicabil că a intrat foarte repede şi a anunţat în conferinţa de presă că a anunţat USR-ul şi că… Iniţial spunea că este candidatul Georgescu şi că vrea să facă asta. Asta după ce de mai multe ori a spus că el nu va candida la prezidenţiale şi că se va ocupa de primăria Bucureşti acolo unde noi l-am susţinut. Dar, cum să zic, fiecare e liber să ia orice decizie şi am văzut toate părerile din spaţiu public, din presă”, a declarat Elena Lasconi, duminică, la B1TV.

Elena Lasconi a subliniat, încă o dată, că nu se va retrage din cursa electorală pentru funcţia de preşedinte al României.

”Eu cred că e a şaptea sau a opta oară când din scaunul ăsta asta spun, că nu o să mă retrag şi că voi continua lupta. Am intrat într-o competitie pe care vreau să o câştig chiar dacă am fost pe bună dreptate, nedreptăţită cu anularea alegerilor, pentru că eu am jucat corect, am avut toate cheltuiele la vedere, toate au fost transparente, nu am avut nicio treabă cu ruşii, nici cu americanii, nici cu nimeni altcineva. Eu mi-am văzut de campanie, am fost şi am vorbit cu oamenii, mă bucur foarte mult că şi colegii mei au fost alături de mine şi au ieşit în stradă pentru semnături pentru a vorbi cu oamenii şi vreau să le mulţumesc pe această cale”, a declarat Elena Lasconi.