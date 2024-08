Lasconi: 10 august, ziua în care PSD ne-a arătat cât de departe merge când are puterea

Preşedintele USR, Elena Lasconi, a declarat sâmbătă, că 10 august reprezintă „ziua în care PSD a arătat cât de departe merge când are puterea”, făcând referire la protestul care a avut loc pe această dată, în anul 2018, când Jandarmeria a intervenit împotriva manifestanţilor din Piaţa Victoriei, transmite Agerpres.

În context, ea cerut preşedintelui Iohannis şi PSD „să-şi ia bocancii de pe gâtul Justiţiei”.

„Acum şase ani eram în Piaţa Victoriei la protest. Eu am avut noroc, nu ca alţii de lângă mine, care au inhalat, din plin, gazele lacrimogene. Am ieşit atunci în stradă pentru a opri atacul pe care PSD, cu mâna lui Dragnea, îl dădea Justiţiei române. (…) Eram mii de oameni, unii veniţi de departe, din străinătate, şi toţi încercam să spunem PSD: ‘Până aici! Nu puteţi să călcaţi în picioare democraţia în ţara asta’. Dar, la finalul serii, ne-au călcat ei în picioare, dând ordine aberante Jandarmeriei. Au trecut şase ani şi tot nu am aflat cine a dat ordinele brutale, cine a greşit, cine n-a avut respect pentru cetăţenii care protestau paşnic, civilizat. 600 de oameni au depus plângeri penale pentru ce-au trăit în seara aceea. 600 de oameni au cerut să li se facă dreptate, dar Justiţia politizată şi cotonogită de Iohannis, Dragnea, Predoiu, Gorghiu tot trage de timp şi, cel mai probabil, am putea vedea prescris şi acest dosar”, a scris Lasconi, sâmbătă, pe Facebook.

Ea a pledat pentru un guvern care îşi respectă cetăţenii şi care lucrează în interesul acestora.

” ‘Până aici! Nu puteţi să călcaţi în picioare democraţia în ţara asta!’ este mesajul pe care şi astăzi, după şase ani, îl am pentru PSD. Iohannis şi prietenii lui pesedişti ar trebui să-şi ia bocancii de pe gâtul Justiţiei. România are nevoie de o Justiţie lăsată să-şi facă treaba, de un guvern care-şi respectă cetăţenii şi de un preşedinte care lucrează în interesul lor! 10 august 2024 să fie ultimul 10 august în care vorbim despre asaltul pe care-l dau Iohannis şi PSD la Justiţie! Pe 10 august 2025 să vorbim despre cum am rezolvat problema asta!”, a adăugat liderul USR.