Lamine Yamal, vedeta Barcelonei, își va prelungi contractul cu liderul din LaLiga

Jorge Mendes, agentul jucătorului, a anunțat că Lamine Yamal își va prelungi contractul cu FC Barcelona.

În vârstă de 17 ani, Yamal a marcat 11 goluri și a mai bifat și 16 pase decisive în cele 35 de apariții pentru Barcelona din acest sezon competițional.

Produs al academiei Barcelonei (celebra La Masia), Yamal a îmbrăcat de 86 de ori tricoul grupării blau-grana de la debutul său la echipa mare, consemnat în aprilie 2023.

„Lamine va continua la Barca, important acum este să ne gândim la chestiuni sportive”, a declarat Jorge Mendes, agentul fotbalistului, după o întâlnire cu Joan Laporta, președintele Barcelonei.

Barca va juca miercuri, de la ora 22:00, pe „Estadio Da Luz” din Lisabona contra celor de la Benfica în manșa tur a optimilor din Champions League.

