Lamine Yamal, mai bine plătit decât Messi în adolescență: Starul de 17 ani și-a prelungit contractul cu Barcelona

Barcelona i-a prelungit recent contactul lui Lamine Yamal, jucătorul în vârstă de 17 ani urmând să încaseze un salariu de 9 milioane de euro pe sezon la campioana Spaniei, conform unui anunț oficial al grupării blau-grana.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Suma s-ar putea insă mări dacă atacantul îndeplinește anumite condiții de performanță.

Conform jurnalistului Fabrizio Romano, Yamal ar putea ajunge până la o sumă maximă de 18 milioane de euro în cazul în care Barcelona câștigă cele mai importante trofee, iar Lamine cucerește Balonul de Aur.

Noua înțelegere dintre Barcelona și puștiul său minune este valabilă până în iunie 2030.

Conform Transfermarkt, Yamal are în prezent o cotă de piață de 180 de milioane de euro. Cu toate că nu a împlinit 18 ani, Lamine a bifat deja 105 meciuri pentru Barca, el reușind 25 de goluri și 34 de pase decisive.

Considerat cel mai mare jucător din istoria grupării blau-grana, Lionel Messi avea la aceeași vârstă a lui Yamal un salariu de mai puțin de milion de euro la formația catalană, conform El Mundo Deportivo.

La aceeași vârstă, Yamal are un salariu de bază de 9 milioane de euro.

The future is now. pic.twitter.com/VP2WQmbNHN

— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 27, 2025