La Teatrul Evreiesc de Stat actorii joacă păziți de jandarmi / Autoritățile au fost sesizate în urma unor amenințări pe TikTok / ”Atât Jandarmeria, cât şi Poliţia sunt alături de noi. La premiere, la spectacole, patrulează, au grijă”

Premiera spectacolului „Neguţătorul din Veneţia”, de la Teatrul Evreiesc de Stat, din 7 şi 8 februarie, a avut loc cu jandarmii de faţă, din cauza ameninţărilor la adresa actorilor şi a instituţiei, care au fost împrăştiate pe TikTok și care anunțau atacuri mortale, scrie Antena 3.

„Sunt mânioasă. Consider că e nedrept. Ameninţările «să venim, să dărâmăm clădirea…» Îmi este foarte greu!”, a declarat actriţa Maia Morgenstern.

Totul a început în 2 februarie, când pe un cont de TikTok a fost postată o fotografie cu clădirea Teatrului Evreiesc de Stat, cu mesajul: „Cuibul unde progeniturile cazare evreieşti fascişte îşi ascund identitatea, învaţă limba română, pregătite mai târziu să preia conducerea totală a României”.

Comentariile nu au întârziat să apară. Şi sunt extrem de grave. Conţin ameninţări explicite cu moartea.

O apropiată a actriţei Maia Morgenstern a făcut plângere la Poliţie.

“Nu din partea teatrului (a fost făcută plângerea către autorităţi – n.r.). Vreau să fie clar! Nu din partea teatrului, lucru care mă îngrijorează şi mă întristează. Atâta vreme cât am fost la conducerea instituţiei şi au existat ameninţări explicite: `venim peste voi şi vă dărâmăm, vă dăm foc acolo!`, eu am făcut plângere penală. Fiecare manager are, însă, libertatea, dreptul, conştiinţa sa de a adopta o anumită atitudine sau alta.

Personal, sunt împotrivă, asumându-mi critici, ironii, derizoriul: `Haide, dom`le, te plângi din orice! Ai mai găsit un motiv să te bagi în seamă!`

Nu sunt erou, nu am pretenția că nu mi-e greu. Deci chiar îmi este foarte greu. Când atrag atenţia asupra unor astfel de derapaje, mi se pare periculos, n-o iau în glumă”, a declarat pentru antena3.ro, Maia Morgenstern.

Andrei Munteanu, directorul Teatrului Evreiesc, spune că a anunţat Poliţia şi Jandarmeria cu privire la acele ameninţări.

”Atât Jandarmeria, cât şi Poliţia sunt alături de noi. La premiere, la spectacole, patrulează, au grijă. Toate ameninţările astea apar – nu doar pe TikTok. Apar şi pe Facebook, apar şi pe YouTube. Lucrurile astea au – ca să fiu ironic şi sarcastic – o tradiţie. Şi doamna Maia Morgenstern ştie foarte bine lucrurile astea.

Am avut de curând premieră: am anunţat şi SPP-ul, şi Jandarmeria, pe toată lumea. Am făcut toate demersurile necesare: şi în scris, şi oral”, susţine Andrei Munteanu.

Informația conform căreia jandarmii au a staţionat în zona Teatrului Evreiesc a fost confirmată de purtătoarea de cuvânt a Jandarmeriei Române.