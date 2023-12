La Spitalul ”Sfântul Sava”, din Pantelimon, Ilfov – recuperare medicală după fractură cervicală, cu paralizie completă (P)

În Spitalul de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava”, din Pantelimon, Ilfov, este internat un tânăr de 33 de ani, cu o poveste emoționantă. Florin a avut un accident cu barca pe Dunăre, anul trecut. A suferit o fractură de coloană cervicală și a rămas paralizat de la gât în jos.

Lucra în Anglia, de la 20 de ani. Acum are 33. Are o soție și două fete minunate. Au luat hotărârea să-și construiască o casă în țară și au reușit. Anul trecut, a venit acasă, în concediu. S-a dus cu barca, la Dunăre.

”Țin minte: în ziua aceea am avut ceva amețeli, dar nu le-am băgat în seamă. M-am urcat în barcă, am pornit-o, am amețit si după aceea nu mai știu. Am căzut în apă, m-am răsturnat cu barca… Eram aproape de mal, norocul meu. Am stat vreo 20 de secunde la fund, apoi m-am ridicat, mi-am ridicat doar mâinile. Ai mei, de pe mal, și-au dat seama că e ceva în neregulă și mi-au sărit în ajutor. Mai departe, nu mai știu bine, îmi aduc aminte doar fragmente. Știu că am rămas paralizat total de la gât în jos. Îmi aduc aminte că am fost operat, am avut fractură de coloană cervicală. După operație, am început să-mi simt picioarele și mâinile, dar doar atât. Nu puteam să mă mișc deloc. Am fost la recuperare în mai multe locuri, apoi am venit la Spitalul ”Sfântul Sava”, am plecat, am revenit, plec din nou și voi reveni. Dacă nu-mi plăcea aici, nu mai reveneam.”, povestește Florin despre el și despre Spitalul ”Sfântul Sava”, din Pantelimon, Ilfov.

Prima dată, a fost internat pentru recuperare medicală în Spitalul ”Sf. Sava”, la începutul anului, pentru o lună și jumătate. Apoi, din luna mai, până la Sfântul Andrei. A vrut să fie acasă, de Sărbători, cu familia, dar va reveni pentru continuarea procedurilor de recuperare.

”Terapeuții de la Kineto m-au ajutat enorm. Le mulțumesc mult! Îmi mișc mâinile, îmi simt și mișc picioarele, mă deplasez singur cu scaunul rulant. Când o să revin, o să fie și mai bine, am credința asta! Acasă o să continui toate exercițiile recomandate. Trebuie să fiu bine pentru mine și pentru familia mea”, spune Florin.

”În ultimele 6 luni, Florin a evoluat semnificativ: masa musculară a început să se refacă, rezistența la efort a crescut, încrederea în sine a revenit treptat. Va fi din ce în ce mai bine. Avem cu toții convingerea aceasta. Îi punem la dispoziție cele mai inovative echipamente medicale și cei mai performanți specialiști în recuperare medicală. Spitalul ”Sfântul Sava” are cele mai bune rezultate în recuperarea medicală și investim mult, atât în recuperarea fizică, cât și în recuperarea emoțională, spirituală. Fără o stare psihică bună, optimistă, pacienții se recuperează mai greu, iar noi avem grijă să îngrijim și trupul, și sufletul”, spune Alina Ion, manager și fondatoare a Spitalului de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava”, din Pantelimon, Ilfov.

Spitalul ”Sfântul Sava” este construit și administrat din fonduri exclusiv private. În cinci ani de la înființare, are peste 5.000 de pacienți recuperați medical.

Date de contact ale Spitalului Sfântul Sava:

0724.021.090 | 0724.338.881

contact@spitalulsfantulsava.ro

https://spitalulsfantulsava.ro/

https://spitalulsfantulsava.ro/recuperare-medicala/

https://spitalulsfantulsava.ro/ingrijiri-paliative/

https://spitalulsfantulsava.ro/kinetoterapie/