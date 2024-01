La propunerea PNL, Consiliul Local din Sectorul 1 a modificat propunerea primarului Coltilde Armand de înlocuire a lifturilor vechi / PMP susține că hotărârea modificată nu va putea fi implementată

Consiliul Local al Sectorului 1 a aprobat luni, cu 15 voturi „pentru” şi 11 abţineri, Regulamentul de implementare a proiectului „Rabla pentru ascensoare”, care vizează înlocuirea lifturilor din blocurile construite înainte de 2005, transmite Agerpres.

Varianta iniţială a proiectului, susţinută de primarul Clotilde Armand, a fost modificată prin amendamente formulate de PNL, motiv pentru care consilierii locali USR şi PMP s-au abţinut de la vot. Un reprezentant al Partidului Mişcarea Populară a susţinut chiar că în nouă formă hotărârea nu ar putea fi implementată.

Clotilde Armand a luat cuvântul înaintea şedinţei, explicând că proiectul vizează schimbarea unor lifturi „vechi, degradate”, cu finanţare obţinută de către asociaţiile de locatari direct de la Primărie. Ea a menţionat că programul de reabilitare a lifturilor a fost supus de aproximativ 15 ori votului Consiliului local, dar nu a fost aprobat.

Edilul Sectorului 1 a mai precizat că, în condiţiile în care nu a fost de acord Consiliul local ca Primăria să realizeze licitaţia pentru acordul-cadru, a propus o nouă strategie, conform căreia fiecare asociaţie de locatari care înlocuieşte liftul va primi în mod direct finanţare de la autoritatea locală.

„Până acum cred că a fost supus Consiliului local de 15 ori programul de reabilitare care trebuia să fie condus de Primărie. Adică, Primăria făcea licitaţia publică, Primăria înlocuia lifturile. Dar, acest program nu a fost votat de Consiliul local. (…) Şi, atunci, am schimbat strategia şi am spus: Consiliul local o să vadă oamenii care vin aici, pentru a cere o finanţare directă a proiectului şi fiecare preşedinte de bloc va primi nişte bani şi va înlocui liftul. (…) Ca să prevenim orice risc, uitaţi cum funcţionează. Preşedintele şi consiliul blocului semnează un contract de finanţare, după ce este aprobat de Consiliul local. După ce este semnat acest contract de finanţare, angajează o firmă care va înlocui liftul. După ce liftul a fost înlocuit şi toată lumea vede că acest lift nou există, vine şi cineva de la Primărie să vadă că liftul a fost înlocuit, banii sunt viraţi pe contul asociaţiei, iar asociaţia îl plăteşte pe cel care a înlocuit liftul”, a explicat Armand.

Consilierul social-democrat Cristian Tudose a acuzat-o pe Clotilde Armand că vrea „să arunce răspunderea pe umerii asociaţiilor de proprietari” şi a recurs la această strategie deoarece nu mai are timp şi nici capacitatea necesară pentru a reporni licitaţia pe care a anulat-o la începutul mandatului. El a menţionat că, la începutului mandatului său, Armand a anulat o licitaţie care viza înlocuirea a 100 de lifturi, dintre care 10 au fost deja montate.

„Eu am propus în mod explicit să se revină la hotărârea din 2018, care se făcea prin bugetul Primăriei. Atât timp cât există zece ascensoare montate, plătite, funcţionale, care nu au intrat nici în atenţia DNA, nici a Curţii de Conturi, nici a Prefecturii, în pofida a ceea ce spune doamna secretar, deşi poate are dreptate, că nu a lăsat fostul secretar documente, dar atât timp cât am avut atâtea controale din partea tuturor autorităţilor şi nu a zis nimeni că acele lifturi nu sunt OK (…) de ce aţi anulat o licitaţie care funcţiona, pentru care încă 90 de asociaţii de proprietari ar fi avut lifturile funcţionale în acest moment?”, a întrebat Tudose.

La propunerea consilierului PNL Gheorghe Dinu a fost adoptat un amendament prin care se solicită reevaluarea mecanismului de finanţare. Totodată, se mandatează primarul Sectorului 1 să identifice surse de finanţare din fonduri europene nerambursabile. Cheltuielile neeligible vor fi suportate de la bugetul local al Sectorului 1. Gheorghe Dinu a motivat acest amendament prin faptul că obligaţia de a moderniza liftul este a Primăriei, ca autoritate publică locală.

„Amendamentul exonerează de răspundere asociaţiile de proprietari care, potrivit legii, nu pot avea calitate de autoritate contractantă, fiind vorba de sume alocate de la bugetul local, cu regim de autoritate publică”, a indicat el.

Consilierul PMP Ozata Alev Burhan a apreciat că hotărârea, în urma modificării, nu poate fi implementată.

„Aşa cum aţi modificat, prin amendament, nu poate fi implementat, de aceea ne-am abţinut”, a explicat el votul.

Reprezentantul USR Andrei Nicolaescu a transmis că grupul Uniunii Salvaţi România susţine proiectul primarului Armand, în forma sa iniţială.

„Proiectul a fost modificat în aşa fel încât nu mai are nicio legătură: autoritatea contractantă, Primăria Sectorului 1, nu poate să ia bani europeni pentru terţi, pentru orice firmă privată, de aceea ne-am abţinut de la vot”, a menţionat el.