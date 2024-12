La Mița Biciclista aprinde magia Crăciunului. Stabilimentul Creativ devine un mare cadou pentru oameni

La Mița Biciclista inaugurează, în această seară, de la ora 19:00, fațada de Crăciun și marchează începutul sărbătorilor de iarnă într-o atmosferă plină de farmec. Considerată cea mai instagramabilă clădire din București, celebra casă din Piața Amzei se transformă, anul acesta, într-o cutie de cadou spectaculoasă.

Luminile de sărbătoare vor transforma totul într-un adevărat spectacol de sărbătoare, iar odată cu aprinderea lor se deschide oficial și sezonul balurilor de Crăciun. De asemenea, Croitoria, spațiul de vizavi, găzduiește o expoziție specială care imaginează cum ar putea arăta intersecția străzilor Christian Tell și Biserica Amzei, într-un București mai sofisticat și plin de șarm.

Un decor de poveste, creat de artiști internaționali

Decorul casei, din acest sezon, a fost gândit cu grijă, cu luni în urmă, sub îndrumarea talentatului designer floral, Mantas Petruskevicius. Decorațiunile spectaculoase includ opt bile luminoase cu diametrul de un metru, 11 brazi de patru metri înălțime, opt reni de doi metri înălțime, 140 de metri de ghirlande artificiale și opt candelabre impunătoare de 170 cm, creând un decor de poveste.

“Am vrut să creăm o cutie de Crăciun, plină de oameni minunați, în interior. Am folosit foarte multe lumini, kilometri întregi de ramuri de brad și, desigur, culoarea roșie- care ne duce pe toți cu gândul la Crăciun. Pentru mine a fost important să creez o atmosferă, nu doar un decor de sărbători”. A spus Mantas Petruskevicius,

Fiecare element poartă în el dorința de a evoca magia Crăciunului și bucuria apartenenței, și transformă Stabilimentul Creativ Mița Biciclista într-un dar simbolic pentru București. În spatele acestui cadou, echipa La Mița Biciclista continuă să fie sufletul poveștii, dedicându-se să ofere momente memorabile comunității.

Un București posibil – mai frumos și mai elegant

Schimbarea decorului nu este doar o celebrare a sărbătorilor, ci și un manifest prin care locuitorii sunt încurajați să contribuie la eleganța și frumusețea orașului.

„Prin decorarea casei an de an și intervențiile din acest an, dorim să le reamintim oamenilor ce înseamnă acasă și iubirea față de comunitate. La Mița Biciclista este locul unde te simți binevenit și unde îți dorești să revii. De la început, am lansat un manifest pentru un București occidental, un București frumos, un oraș care are nevoie de gesturi simbolice ca acesta. Casa Mița Biciclista este un dar pentru comunitate, un loc care leagă trecutul de viitor, spunând povești despre istorie, arhitectură și frumusețe”, a declarat Edmond Niculușcă, fondator ARCEN șii Co-fondator La Mița Biciclista.

La Mița Biciclista, un loc complet

Cei care își doresc să admire decorațiunile sunt invitați să pășească și în interiorul Casei. Pentru prima oară, după mai bine de 100 de ani, ea este deschisă în întregime, fiecare colț al său oferind oamenilor posibilitatea de a-și petrece timpul liber.

La parter, brasseria recent inaugurată îi întâmpină pe gurmanzi cu preparate franțuzești, de la dejun până la miezul nopții; Salonul istoric, de pe etajul unu, va fi gazda balurilor din luna Decembrie și, totodată, locul unde se poate lua cina în mod deosebit, pe bază de rezervare, iar etajul al doilea și mansarda găzduiesc ce-a mai amplă expoziție de până acum: “Țara din care venim. Primii 35 de ani”- o incursiune emoționantă în trecutul recent, dedicată curajului și libertății.

Expoziția este deschisă pentru vizite generale și tururi ghidate, care pot fi rezervate la: https://lamitabiciclista.iabilet.ro/.