La 68 de ani, fostul schior Ingemar Stenmark concurează acum la săritura cu prăjina

La 68 de ani, fostul mare schior alpin Ingemar Stenmark continuă să uimească publicul, de data aceasta la săritura cu prăjina, relatează The Guardian, transmite News.ro.

Legenda sportului suedez, care a câştigat două medalii de aur la Jocurile Olimpice de iarnă în cariera sa, a participat la World Masters Athletics Championships şi a sărit trei metri în aplauzele publicului.

Stenmark, care a câştigat, de asemenea, cinci medalii de aur mondiale la slalom şi slalom uriaş, a terminat pe locul opt în finala A a categoriei de vârstă 65-69 de ani masculin. El a postat săptămâna trecută pe Instagram un videoclip cu el însuşi depăşind o săritură cu prăjina făcută acasă, împreună cu legenda: „Sala de sport a fost ocupată”.

Stenmark s-a retras din Cupa Mondială de schi alpin în 1989, dar recordul său de 86 de victorii în carieră a rămas valabil până în martie 2023, când americanca Mikaela Shiffrin l-a doborât.

