Kyrgios dezvăluie o discuție privată cu Djokovic și spune că retragerea sârbului este aproape

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Aflat de ceva timp în afara circuitului ATP, Nick Kyrgios a dezvăluit o discuție privată avută cu Novak Djokovic în legătură cu retragerea din tenis a marelui campion sârb. Australianul este de părere că Nole se va retrage anul viitor din sportul profesionist.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Pe durata ediției din acest an de la Indian Wells, Kyrgios și Djokovic au purtat o discuție în vestiarul turneului Masters din deșertul californian.

Nick l-a abordat direct pe Nole, întrebându-l pe acesta cât mai are de gând să joace.

Într-o discuție la podcastul All on the Table, Kyrgios mărturisește că l-a chestionat pe Djoker: „De ce ești aici: De ce mai joci?”

„Nu știu”, i-a răspuns Djokovic, conform spuselor australianului.

„Cred că treaba se va încheia în curând”, completează Nick atunci când se referă la retragerea lui Nole din circuitul ATP.

„I-am spus <cum rămâne cu copiii tăi, știu că vrei să petreci timp cu familia ta>. El a spus <da, nu știu>.

A fost prima dată când cred că îi este foarte dor de familia lui. Rămân în contact cu el tot timpul”, transmite Kyrgios.

„Nu-l văd jucând pentru mai mult de încă un an. Nu tot anul 2026. El este atât de profesionist. Vorbesc doar din experiența mea, dacă aș fi avut o familie ca a lui și copii” – Nick Kyrgios.

Mai mult decât atât, capriciosul jucător australian transmite următoarele: „Dacă aș fi fost soția lui, aș fi fost foarte furios”, făcând referire la faptul că peterece atât de mult timp departe de familie.

Ideea unei retrageri este susținută și de Paolo Bertolucci, fost important jucător italian, câștigător al Cupei Davis.

„Wimbledon 2025 a însemnat probabil dispariţia definitivă a lui Djokovic din lupta pentru Grand Slamuri”, transmite cu un ton grav Bertolucci.

Terenul nu-i mai aparține, gloria este împărțită de Jannik (23 de ani) și Carlos (22 de ani).

Ajuns la peste 38 de ani, Djokovic a cucerit ultimul Grand Slam în 2023, la US Open, acela fiind al 24-lea titlu dintr-o carieră fabuloasă.

„Am ajuns în semifinalele fiecărui Slam, dar apoi mă confrunt cu Sinner sau Alcaraz și devine imposibil (n.r. să câștige).