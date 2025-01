Kyle Walker, unul dintre cei mai importanți jucători din mandatul lui Guardiola, a cerut să plece de la Manchester City

Antrenorul Pep Guardiola a confirmat, după victoria categorică a echipei Manchester City în Cupa Angliei în faţa lui Salford (scor 8-0), că jucătorul Kyle Walker a cerut să părăsească clubul în care evoluează ca fundaş dreapta din 2017.

„Acum două zile, Kyle a cerut să exploreze opţiunile de a juca în străinătate şi de a-şi încheia cariera. Acesta este motivul pentru care prefer să joc cu alţi jucători”, a declarat el la conferinţa de presă, citat de News.ro.

„Nu ne putem imagina succesul pe care l-am avut în ultimii ani fără Kyle. Pur şi simplu nu este posibil. Având un fundaş dreapta (n.r. ca el) ne-a dat ceva ce nu aveam şi el a fost extraordinar”, a spus Guardiola.

Transferat de Manchester City de la Tottenham în 2017, Kyle Walker (34 de ani) s-a impus imediat ca un om-cheie pentru Pep Guardiola în primul său sezon.

Cu 319 apariţii în toate competiţiile, englezul a câştigat şase titluri de campion, patru Cupe ale Ligii, două Cupe FA, o Ligă a Campionilor, o Supercupă UEFA şi o Cupă Mondială a Cluburilor.

