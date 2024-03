Klaus Iohannis, întrebat dacă vizează și o funcție europeană pe lângă candidatura la NATO: Mă concentrez pe discuțiile pentru NATO / Am avut discuții foarte bune cu aliații

Președintele Klaus Iohannis a declarat joi că a avut ”discuții foarte bune” cu aliații din NATO după ce și-a anunțat candidatura pentru postul de secretar general al alianței. Întrebat dacă vizează și o funcție europeană pe lângă candidatura la NATO, el a evitat un răspuns tranșant și a spus că ”mă concentrez pe discuțiile pentru NATO”.

”Nu e nici un secret că am discuții bilaterale cu aliați și mulți au spus că am venit exact cu temele care sunt foarte importante”, a mai spus Iohannis despre un decalog pentru NATO pe care l-a publicat săptămâna trecută. ”Au întrebări legate și de alte teme, până acum am avut discuții foarte bune”, a mai spus el.

Întrebat cum a fost primită candidatura sa și care sunt pozițiile SUA, Marii Britanii și Franței, el a spus că ”aceste poziții vor fi exprimate de statele respective, nu de mine. Despre aceste chestiuni nu se prea fac declarații decât în formatul NATO. Dar vă pot spune că sunt discuții foarte bune. Cu Mark Rutte avem o relație absolut normală, nici unul nu dorește ca prin această competiție să se strice proiecte construite în ani. Dimpotrivă, este o competiție constructivă”.

El a fost întrebat în mod repetat despre negocierile pentru NATO și a spus că ”nu este uzual să se facă declarații după aceste negocieri, rezultatele sunt deosebit de sensibile. La NATO nu există o procedură publică, nu se votează, rezultatul se obține consensual, și lumea nu dorește ca în spațiul public să se vehiculeze cum au reacționat. Eu cunosc reacțiile, dar prefer să nu le spun public”.

”Fiind o competiție atipică, nu cred că e rolul meu să spun despre celălalt competitor. Ne deosebește geografia, istoria. Sunt unele teme unde abordările noastre sunt ușor diferite în ce privește viitorul NATO”, a mai spus Iohannis.