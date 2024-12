Kiefer Sutherland spune că a crescut fără a fi conștient de succesul tatălui său, Donald

Crescând, actorul Kiefer Sutherland „nu era conștient” de succesul tatălui său, Donald. Și abia când s-a mutat la Hollywood pentru a-și urma propria carieră, la vârsta de 17 ani, și-a dat seama ce actor „special și grozav” este tatăl său, scrie BBC.

„L-am sunat pe tatăl meu și i-am spus: „Mă simt atât de groaznic””, spune Kiefer, într-un interviu difuzat la programul BBC Two Lives Well Lived, la ora 18:00 GMT, duminică, 29 decembrie.

Donald Sutherland, care a apărut în peste 200 de roluri cinematografice, a murit în iunie, la vârsta de 88 de ani. „Deci aveam 17 ani, m-am mutat în Los Angeles și un prieten avea această colecție incredibilă a tuturor filmelor tatălui meu pe VHS [Video Home System]”, spune Kiefer.

Peste două-trei zile, adolescentul a urmărit intens munca tatălui său. „Când îi văd munca, este pur și simplu uluitor”, spune Kiefer. Atunci i-ar fi spus tatălui său: „Nu mi-am dat seama cât de special și de grozav ești ca actor”.

„Și era atât de dulce – aproape că a plâns și a spus: „Ei bine, cum ai fi putut? Erai doar un copil”. „Și acesta a fost un moment cu adevărat special pentru noi doi, iar relația noastră a luat o întorsătură în acel moment.”

Când perechea a lucrat mai târziu împreună, în 2016 Western Forsaken, „A fost un moment grozav petrecut împreună”, spune Kiefer.

Amplasat în 1872, Forsaken se concentrează asupra întoarcerii în orașul natal a pistolerului John Henry Clayton și încercările sale de a construi punți cu tatăl său înstrăinat. Personajele lor de pe ecran sunt într-un conflict aprig – dar relația în afara ecranului dintre cei doi actori a fost armonioasă.

„Mi-a plăcut să-l privesc cum lucrează”, spune Kiefer. Cunoscut pentru o serie de roluri majore, inclusiv în The Dirty Dozen, M*A*S*H, Don’t Look Now, Klute și Six Degrees of Separation, Donald Sutherland nu a fost întotdeauna destinat unei cariere de actor.

Dintr-un mic sat de pescari din estul Canadei, a absolvit o diplomă de inginer la Universitatea din Toronto când a renunțat și a plecat în Anglia pentru a-și urma visul de a deveni actor.

„Curajul de a face asta este extraordinar”, spune Kiefer.

O apariție timpurie la televiziunea britanică a avut loc într-o producție din anii 1960 a lui Hamlet, cu un tânăr Michael Caine.

Incredibil de mândru

Dar marea revelație a fost în The Dirty Dozen, în care, la început, a avut un rol necuvântător, dar a fost ales pentru ceva mult mai mare, aparent la întâmplare, de regizorul Bob Aldrich.

„Nici măcar nu știa numele meu”, a spus Sutherland. „Ne tunseseră pe toți… S-a uitat în jurul mesei și a spus: „Tu cu urechile mari, faci asta”.

Kiefer descrie acest lucru drept „un adevărat moment de revelație pentru tatăl meu”. Dar faptul că atunci „a reușit să apară în filme care au fost incredibil de importante în fiecare deceniu, este o dovadă a capacităților sale ca actor – și sunt incredibil de mândru de el pentru asta”, spune el.

Niciodată nominalizat la Oscar, Donald Sutherland a primit un premiu onorific al Academiei în 2017 pentru contribuția sa de o viață la cinematografie.