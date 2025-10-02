Kelemen Hunor crede că rotativa guvernamentală va avea loc în 2027, viitorul premier urmând a fi preşedintele PSD

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, crede că rotativa guvernamentală va avea loc în 2027, viitorul premier urmând a fi preşedintele PSD, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Întrebat la Europa FM dacă se va face rotativa în 2027, el s-a arătat convins de acest lucru, afirmând că „PSD are tot interesul să preia guvernarea”.

„Da, sunt convins. Sunt convins că PSD are tot interesul să preia guvernarea din 2027, că ei au vrut rotativa. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, dacă vrei să conduci guvernul, nu pleci de la guvernare, că după aceea s-ar putea să nu fie posibilă reîntoarcerea. Deci nu vor pleca şi se face rotativa în 2027”, a afirmat liderul UDMR.

Kelemen Hunor este de părere că viitorul premier va fi preşedintele PSD.

„Cine va fi preşedintele PSD, bănuiesc. Acum asta chiar nu e treaba mea. (…) Nu am voie să am preferinţe. (…) Dacă am ajuns până în 2027 cu această coaliţie, nu ne împiedicăm în 2027. Nu ştiu ce se va întâmpla până atunci, nu e treaba mea. PSD se pregăteşte de congres, de alegeri, e treaba lor, ar fi o greşeală să mă pronunţ eu ce e de făcut, ei ştiu mai bine, dar sunt convins că cel care va fi nominalizat de PSD, în 2027, va fi desemnat”, a explicat liderul UDMR.

Întrebat dacă Ilie Bolojan începe să devină un rival pentru Nicuşor Dan, Kelemen Hunor a răspuns: „Nu ştiu, e o chestiune despre care eu n-am cum să am cunoştinţe, fiindcă în acest moment Ilie Bolojan este preocupat de dimineaţa până seara târziu şi asta pot să vă spun, chiar e un „stahanovist”, lucrează de dimineaţă până noapte, târziu. (…) Uzura e pe măsură. Deci nu e o perioadă uşoară. El şi-a asumat acest lucru, e un pariu riscant. Dacă reuşeşte el cu acest pariu, atunci înseamnă că a reuşit şi România, dar deocamdată încă nu am făcut reforme”.