Justin Timberlake, anunțat pe scenă la Electric Castle în 2025

Organizatorii festivalului Electric Castle au anunțat marți că Justin Timberlake va fi cap de afiș la ediția din 2025.

Justin Timberlake este un cântăreț, compozitor, actor și producător american, născut în Memphis, Tennessee. Este cunoscut pentru cariera sa solo de succes în muzica pop și R&B, dar și ca membru al trupei NSYNC, una dintre cele mai populare formații de băieți din anii ’90 și începutul anilor 2000.

După ce trupa NSYNC s-a destrămat, Timberlake și-a început cariera solo cu succes, lansând albume premiate, cum ar fi „Justified” (2002), care include hituri precum „Cry Me a River” și „Rock Your Body”. De-a lungul carierei sale solo, el a continuat să lanseze piese de succes, precum „SexyBack”, „My Love”, „What Goes Around… Comes Around” și „Mirrors”.

Pe lângă cariera sa muzicală, Timberlake a avut și o carieră de succes în cinematografie, jucând în filme precum „The Social Network” (2010), „Friends with Benefits” (2011) și „Trolls” (2016), pentru care a și compus piesa „Can’t Stop the Feeling!”.

Timberlake este cunoscut pentru stilul său inovator în muzică, pentru combinația de pop, R&B și soul, dar și pentru performanțele live energice și coreografiile sale. A câștigat numeroase premii, inclusiv Grammy Awards și MTV Video Music Awards.