JURNAL DE FESTIVAL. Pixel versus hârtie, discuția zilei la festivalul de film documentar Astra Film din Sibiu (Parteneriat)

Unul dintre cele mai emoționante documentare din selecția Astra Film Festival 2024 a fost cel care a închis ziua: Alice On & Off. Până atunci, însă, haideți să vedem care au fost momentele foarte valoroase bune care merită amintite.

„Mi-a plăcut partea în care s-a concentrat prin a ne spune despre sunet în general, de exemplu că poți simți sunetul chiar și atunci când ești decedat, prin frecvențele de vibrație. Am realizat și că sunetul ne ajută nu doar atunci când vrem să auzim informații, ci și să simțim lucruri. E interesant de observat partea aceasta pe care a dat-o prezentării, că nu s-a axat doar pe zona tehnică a sunetului, ci și pe cea filosofică. O altă chestiune care mi-a atras atenția e că sunetul e mai rapid decât imaginea; putem să ne gândim la sunet doar în timp, pentru că el curge, pe când imaginea nu”, a spus unul dintre studenții prezenți în sală, de la Universitatea Tomas Bata din Zlin, Cehia.