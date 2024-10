Jurnal de festival. ,,Oamenii din documentare nu sunt actori, iar acesta e cel mai frumos aspect care face documentarul să fie special” – Michael Stewart, antropolog (Parteneriat)

Ziua de miercuri a fost probabil cea cu cele mai multe Q&A de până acum ale actualei ediții Astra Film Festival. După multe dintre filmele vizionate ieri, publicul a putut cunoaște parte din echipele de producție și a aflat insight-uri valoroase de tipul behind the scenes. S-a întâmplat în 9 dintre documentarele zilei: în seria de 3 filme DocSchool împreună Omagiu pentru un apartament, Hoda – mamă pe lista de așteptare șiSfârșit de vacanță, la Moartea lui Iosif Zagor (un film duios) la Interzis (o poveste adevărată, plin de sensibilitate și trăiri puternice) în seria de două documentare Toată ziua-i noapte și Renaștere, Cântecele pământului care arde și până la ultima proiecție a zilei, filmul-eveniment Leo Records: Doar pentru prietenii noștri (cu participarea încărcată de emoție a protagonistului).