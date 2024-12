Junior de la West Ham, mort la doar la doar 15 ani – Oscar Fairs suferea de cancer

Un portar al academiei West Ham a murit la doar 15 ani, el pierzând lupta cu cancerul, relatează BBC.

În august 2023, s-a descoperit că Oscar Fairs din Benfleet, Essex, avea o tumoră cerebrală rară de 7 cm de tip ependimom.

El a suferit şapte intervenţii chirurgicale, o rundă de chimioterapie şi o rundă de radioterapie, dar i s-a spus că îngrijirea paliativă era singura opţiune.

A fost creată o pagină de donaţii pentru a ajuta familia să strângă 100.000 de lire sterline pentru un tratament experimental în Franţa.

Fotbaliştii de la West Ham au donat 27.000 £, preşedintele David Sullivan a donat 10.000 £, iar fotbalistul de la Arsenal şi fostul star de la West Ham Declan Rice a donat 5.000 £, potrivit familiei.

Toate meciurile academiei programate în weekend au fost amânate în semn de respect.

Multe cluburi de fotbal şi jucători l-au omagiat pe reţelele de socializare, inclusiv Thibaut Courtois şi Jamie Carragher, transmite News.ro.

It is with deep and profound sadness that West Ham United confirm the tragic passing of our U15s Academy goalkeeper Oscar Fairs, following his brave battle with cancer.

Rest in peace, brave Oscar.

— West Ham United (@WestHam) December 13, 2024