Judd Trump, principalul favorit, în sferturi la CM de snooker de la Crucible

Judd Trump și-a respectat statutul de mare favorit și l-a învins, scor 13-10, pe Shaun Murphy, victoria ducându-l pe liderul mondial în sferturile Campionatului Mondial de snooker de la Crucible.

Trump conducea cu 10-6 după primele două sesiuni ale disputei, iar victoria a venit luni, liderul mondial profitând din plin de avantajul luat în debutul partidei.

În total, Trump a reușit 1343 de puncte, spre deosebire de cele 1029 ale lui Murphy.

Judd a stat mai bine și la procentajul de reușită al loviturilor (72%), Shaun având 66%.

Cel mai mare break al liderului mondial a fost de 132 de puncte, în timp ce Murphy a bifat unul de 112 puncte.

În sferturi, pentru Judd va urma un duel cu învingătorul partidei dintre Luca Brecel (campionul mondial din 2023) și Ding Junhui. Belgianul conduce clar, scor 12-4, și este cu un pas și jumătate în sferturile de la Crucible.

Judd Trump a câștigat titlul mondial de la Crucible la ediția din 2019.

Judd Trump did this today 🫢 #snooker #ilovesnooker @juddtrump pic.twitter.com/krmTlOrCCv

HE GETS OVER THE LINE! 🙌

Judd Trump survives a gutsy fightback from Shaun Murphy, winning 13-10.

A potential matchup with Luca Brecel awaits. #HaloWorldChampionship pic.twitter.com/E0C918X0RZ

— WST (@WeAreWST) April 28, 2025