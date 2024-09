Jocurile Paralimpice: Iranianul Sadegh Beit Sayah a fost primul la aruncarea suliţei, dar a fost descalificat pentru „comportament nesportiv”

Deşi a înregistrat cea mai bună performanţă a finalei la categoria F41 la aruncarea suliţei, iranianul Sadegh Beit Sayah a fost descalificat pentru „comportament nesportiv”, transmite News.ro.

Sadegh Beit Sayah, aruncător de suliţă iranian, a reuşit o performanţă de excepţie la categoria F41, sâmbătă, pe Stade de France: 47,64 metri, un nou record paralimpic. Dar tocmai când medalia de aur părea asigurată, el a fost descalificat pentru „comportament nesportiv”.

Paratlonistul primise iniţial un avertisment pentru că a afişat un drapel negru neidentificat pe care scria în arabă.

Indianul Navdeep Singh, care terminase pe locul al doilea cu o aruncare de 47,32 metri, a fost în cele din urmă declarat campion.

Is this the moment that got Iranian javelin thrower Sadegh Beit Sayah in trouble?

According to the final results, Sayah was disqualified as per rule 8.1 of the World Para Athletics Rules and Regulations (Code of Conduct and Ethics)

„World Para Athletics (WPA) is committed to… pic.twitter.com/zxR2CiWzw7

— Sportstar (@sportstarweb) September 7, 2024