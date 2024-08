JO Paris 2024: Luptătoarele tricolore Kriszta Tunde și Cătălina Axente, eliminate din competițiile de lupte

UPDATE: Luptătoarea română Cătălina Axente a cedat în fața americancei Blades Kennedy Alexis, sâmbătă, în optimile categoriei de 78 kg, cu scorul de 0-11.

Cătălina a fost dominată pe tot parcursul luptei, americanca începând meciul în forță cu două manevre în valoare de 6 puncte, la care românca nu a reușit să răspundă. A doua repriză a adus manevra decisivă a lui Alexis, o mișcare de 5 puncte, care a încheiat meciul.

Axente a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce Blades a aruncat-o pe spate, iar românca s-a lovit puternic la zona cervicală.

România a participat cu cinci luptători la Jocurile Olimpice din 2024, însă niciunul nu a reușit să ajungă în lupta pentru medalii, transmite Agerpres.

Știrea inițială: Luptătoarea română Kriszta Tunde a fost învinsă de canadianca Ana Paula Godinez Gonzalez, sâmbătă, în recalificările de la proba de lupte libere, categoria 62 kg, cu scorul de 0-2.

Kriszta avea șansa să lupte pentru medalia de bronz într-un meci împotriva norvegiancei Grace Jacob Bullen dacă ar fi ieșit victorioasă din recalificări.

”A fost un meci foarte greu, cu o adversară foarte puternică și foarte rapidă”, a spus la finalul meciului Kriszta Incze, citată de Comitetul Olimpic și Sportiv Român

”M-a lovit la gură și la nas și a primit avertisment, dar astfel de lovituri fac parte din acest sport. Deocamdată sunt dezamăgită și nu pot să zic prea multe. Sunt supărată pentru că am venit aici pentru medalie, după trei ani de foarte multă muncă. Deocamdată am nevoie de o pauză și o să mă mai gândesc dacă voi continua. Planul ar fi să ne vedem și la Los Angeles. Dacă nu am luat aici o medalie, poate o să iau acolo”, a încheiat luptătoarea tricoloră.

Incze, în vârstă de 28 de ani, clasată pe locul 8 la Jocurile Olimpice de la Tokyo, a pierdut vineri în optimi în fața japonezei Sakura Motoki, în doar 38 de secunde. Motoki, în vârstă de 22 de ani, vicecampioană mondială anul trecut la Belgrad, s-a calificat în finală, ceea ce a permis ca Incze să fie trasă în recalificări, potrivit Agerpres.