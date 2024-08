JO-atletism: Armand Duplantis l-a imitat pe tiristul turc Yusuf Dikec înainte de a stabilit recordul mondial la săritura cu prăjina

Suedezul Armand Duplantis, campion olimpic la săritura cu prăjina cu nou record mondial, l-a imitat, în timpul finalei de luni seară, de pe Stade de France, pe tiristul turc Yusuf Dikec, care a cucerit lumea prin atitudinea sa lejeră şi insolită în timpul probelor, transmite News.ro.

Duplantis şi-a pus mâna stângă în şort, iar cu dreapta a mimat că trage. Astfel, fenomenul suedez a reprodus gestul trăgătorului turc Yusuf Dikec – prezent la Jocurile Olimpice – care s-a făcut remarcat trăgând fără cască, fără căşti şi, mai ales, cu mâna stângă în buzunar.

Sweden’s Mondo Duplantis broke the pole vault world record at the Paris Olympics with a 6.25m jump. Mimicking Turkey’s Yusuf Dikec, the 24-year-old now holds the record nine times.

Acest lucru i-a plăcut lui Yusuf Dikec, care l-a felicitat pe suedez pentru performanţă sa istorică.

Suedezul Armand Duplantis şi-a păstrat titlul olimpic la săritura cu prăjina câştigat la Tokyo în 2021, şi a stabilit un record mondial, cu 6.25 metri, luni seară, la Paris.

El şi-a asigurat mai întâi titlul cu o săritură de 6.00 metri la prima încercare. Apoi a sărit 6,10 m, un nou record olimpic, tot din prima încercare. Şi a profitat de ocazie pentru a doborî recordul mondial cu o săritură de 6,25 m, cu un centimetru mai mare decât precedenta sa cea mai bună performanţă, care datează din 20 aprilie, la reuniunea Diamond League de la Xiamen (China).

Duplantis (24 de ani) a fost singurul concurent care a trecut de 6 m în finală. Alături de el pe podium s-au aflat americanul Sam Kendricks, al doilea cu 5,95 m, şi grecul Emmanouil Karalis, al treilea cu 5,90 m.

