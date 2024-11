Jihadiștii și aliații lor au cucerit peste 50 de orașe și sate în urma unei ofensive majore în Siria / Patru persoane, ucise după un bombardament al grupărilor asupra căminelor universitare din Alep / Kremlinul cere autorităților să „facă ordine cât mai repede posibil”

Patru civili, dintre care doi studenți, au fost uciși în cursul zilei de vineri în orașul sirian Alep în bombardamentele insurgenților asupra căminelor studențești universitare, relatează agenția de presă de stat SANA, în contextul luptelor intense din jurul orașului din nord, potrivit Times of Israel.

Jihadiștii și aliații lor au cucerit zeci de orașe și sate în zonele controlate de guvern din nordul și nord-vestul Siriei, a precizat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), după ce au avansat în apropierea orașului Alep în această ofensivă majoră.

„Peste 50 de sate și orașe din regiunile Alep și Idlib se află acum sub controlul Hayat Tahrir al-Sham (HTS) și al facțiunilor aliate”, a declarat pentru AFP Rami Abdel Rahman.

Kremlinul a cerut vineri autorităților siriene să „facă ordine cât mai repede posibil” la Alep, în nordul Siriei.ț

Barrage of artillery strikes struck the university of Aleppo and the campus residents – dead and wounded students are confirmed.

HTS is at the western entrance to Aleppo trying to advance into Aleppo – fierce clashes reported. https://t.co/3X63AdA680 pic.twitter.com/H6rh0V6Hj3

