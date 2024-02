Jennifer Lopez spune că a fost „foarte, foarte inspirată” să facă din nou muzică după ce s-a reîntâlnit cu Ben Affleck

Povestea de dragoste a cuplului a ajutat la inspirarea viitorului mini-film „This Is Me… Now”: A Love Story.” scrie Billboard.

A trecut aproape un deceniu de la ultimul album de studio al lui Jennifer Lopez, A.K.A. din 2014, și 22 de ani de la This Is Me… Then din 2002. Acesta din urmă a fost parțial inspirat de prima ei poveste de dragoste cu actorul Ben Affleck, după ce s-au despărțit în 2004 și s-au reunit în 2021, cei doi sunt acum căsătoriți, iar Lopez se pregătește să lanseze cel de-al nouălea album al ei, This Is Me… Now.

„Când Ben și cu mine ne-am împăcat, a fost ca și cum ar fi fost: «Vreau să fac din nou muzică, vreau să mă întorc în studio» „, a spus Lopez. pentru ET. „Am fost foarte, foarte inspirată”.

Albumul și un scurtmetraj narativ care îl însoțește, regizat de Dave Meyers intitulat This Is Me… Now: A Love Story – care va fi difuzat pe Amazon Prime – vor fi lansate amândouă pe 16 februarie.

„Jumătate din timp, mă gândeam: «Este uimitor! Sunt atât de entuziasmată că fac asta!» . Și apoi, la jumătatea timpului, mă gândeam: «De ce faci asta? Ești atât de nebună» ”, a declarat Lopez despre neliniștea ei de a se întoarce în muzică după ce s-a concentrat pe actorie în ultimul deceniu. „Dar cred că asta înseamnă să fii artist, știi, trebuie să o faci. Aceasta este diferența dintre a fi un artist și a nu fi un artist, cât de vulnerabil poți deveni.”.

Apoi, ea și Affleck s-au reîntâlnit, iar dragostea lor reaprinsă a inspirat LP-ul plin de romantism. „Odată ce muzica a fost gata, mi s-a părut atât de specială pentru mine”, a spus ea. „M-am simțit ca fiind ceva foarte diferit de ceea ce făcusem vreodată, chiar dacă am scris despre dragoste toată cariera mea”. Scopul, a adăugat ea, a fost să capteze bucuria iubirii lor în muzică pe o colecție pe care a descris-o ca fiind „un pic mai evoluată și vindecată… [și] un fel de magie”.