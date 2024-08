Ben Affleck şi Matt Damon pregătesc un lungmetraj despre celebrul luptător de wrestling Hulk Hogan

Actorii şi producătorii Ben Affleck şi Matt Damon pregătesc un lungmetraj despre celebrul Hulk Hogan şi lupta sa juridică cu fostul grup media american Gawker, potrivit The Hollywood Reporter, transmite News.ro.

După filmul „Air”, lansat în 2023, despre colaborarea dintre marca Nike şi baschetbalistul Michael Jordan, Ben Affleck şi Matt Damon vor să refacă pe ecran cariera sportivului Hulk Hogan

Inspirat de cartea lui Ryan Holiday din 2018, „Conspiracy: Peter Thiel, Hulk Hogan, Gawker and the Anatomy of Intrigue”, şi scris de Charles Randolph (care a câştigat un Oscar pentru „The Big Short” în 2015), filmul va relata infamul proces intentat de Hulk Hogan în 2012 site-ului Gawker, care a difuzat fără consimţământul acestuia extrase dintr-o înregistrare video în care acesta făcea sex cu soţia unui prieten.

Procesul a fost finanţat de cofondatorul PayPal, Peter Thiel, pentru a se răzbuna pe Gawker pentru că i-a dezvăluit public homosexualitatea împotriva voinţei sale în 2007.

În martie 2016, Gawker Media, fondatorul său Nick Denton şi unul dintre editorii săi au fost condamnaţi în cele din urmă să îi plătească lui Hulk Hogan 140 de milioane de dolari, ceea ce a dus la închiderea site-ului Gawker.

Regizorul Gus Van Sant, care a adus în atenţia publicului duo-ul Ben Affleck şi Matt Damon cu „Good Will Hunting”, ar fi în discuţii pentru a lucra la acest lungmetraj, potrivit The Hollywood Reporter.