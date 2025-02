Jelena Ostapenko, performera zilei – În finala WTA Doha, după ce are victorii pe linie contra Igăi Swiatek

Jelena Ostapenko (27 de ani) a continuat vineri parcursul imaculat din meciurile cu Iga Swiatek, letona obținând calificarea în finala WTA Doha (de categorie 1000) după cel de-al cincilea succes consecutiv contra polonezei.

Un lucru e clar: Ostapenko știe cum să joace împotriva Igăi Swiatek (locul doi în ierarhia mondială), letona ducând la 5-0 scorul în meciurile directe.

Jelena a trecut și la Doha de fosta lideră mondială, Iga fiind copleșită, încă o dată, de elanul ofensiv al adversarei.

Locul 37 în ierarhia mondială, Ostapenko s-a impus în două seturi, scor 6-3, 6-1, după o oră și 10 minute.

Jelena Ostapenko becomes the first player with 5+ wins against Iga Swiatek. She did it in 5 matches. pic.twitter.com/Qtn04drVmW — Bastien Fachan (@BastienFachan) February 14, 2025

Jelena Ostapenko’s reaction to Iga Swiatek throwing her racquet in Doha 😭😭😭 pic.twitter.com/EvIjoEtKBx — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) February 14, 2025

În marea finală, Jelena va da peste învingătoarea partidei dintre Ekaterina Alexandrova și Amanda Anisimova.

De-a lungul carierei, Ostapenko a câștigat opt titluri WTA:

2024 – Linz, Adelaide

2023 – Birmingham

2022 – Dubai

2021 – Eastbourne

2019 – Luxemburg

2017 – Roland Garros, Seul.

Iga Swiatek nu a reușit să o învingă până acum pe Jelena Ostapenko, cele două întâlnindu-se de cinci ori. Letona are un neașteptat 5-0.

6-0, 6-2 în 2019 la Birmingham

6-4, 6-3 în 2021 la Indian Wells

4-6, 6-1, 7-6(4) în 2022 la Dubai

3-6, 6-3, 6-1 în 2023 la US Open

6-3, 6-1 în 2025 la Doha

INCREDIBLE! Jelena Ostapenko easily beats world #2 and 3-time defending champion Iga Swiatek 6-3, 6-1 to reach her 2nd final in Doha, 9 years after the first. 3rd career WTA 1000 singles final. h2h: Ostapenko 5-0 Swiatek. Unreal. pic.twitter.com/bKcGWwYJz7 — José Morgado (@josemorgado) February 14, 2025

Turneul poate fi urmărit în direct în România pe canalele Digisport.

„Qatar TotalEnergies Open 2025” are loc în perioada 9-15 februarie, pe hard, pe tabloul principal au fost 64 de sportive, competiția face parte din categoria WTA 1000 și are premii totale în valoare de $3,654,963.