Jaqueline Cristian vs Paula Badosa în optimile WTA Merida Open

Jaqueline Cristian s-a calificat miercuri în optimile Merida Open, competiție de categorie WTA 500. În această fază a turneului, jucătoarea din România va da peste Paula Badosa, a doua favorită a întrecerii.

Locul 85 în ierarhia mondială, Jaqueline a profitat de abandonul adversarei Yuliia Starodubtseva (109 WTA) în momentul în care Cristian avea 1-0 la seturi (6-4) și conducea cu 4-1 în al doilea.

Sportiva din Ucraina a acuzat o accidentare la genunchiul stâng după o oră și 30 de minute de la startul partidei.

Feel better Yulia ❤️‍🩹

Jaqueline Cristian is into the next round after Starodubrsewa is forced to retire with an injury. #MeridaOpen pic.twitter.com/49AjEi3Gsy

