Sorana Cîrstea, în optimile WTA Austin – Duel cu a doua favorită a întrecerii

Sorana Cîrstea a învins-o miercuri pe Laura Siegemund, succes care i-a adus calificarea în optimile turneului WTA de la Austin.

Locul 120 mondial, Sorana a trecut în trei seturi de Siegemund, scor 6-3, 0-6, 6-1, după un meci care a durat o oră și 52 de minute.

Nemțoaica este ocupanta locului 83 în ierarhia mondială.

Pentru un loc în sferturile competiției, Sorana va avea de lupta cu favorita 2, rusoaica Diana Shnaider (13 WTA).

De știut:

Sorana Cirstea keeps her good moment from Dubai and beats Laura Siegemund 6-3, 0-6, 6-1 to reach the 2nd round in Austin. Won just six (!) points in the entire second set but then played a great decider.

Cirstea vs. Shnaider is a fun 2nd round in Austin. pic.twitter.com/iQDYF8Fcr9

— José Morgado (@josemorgado) February 26, 2025