Jaf înconjurat de mister la Los Angeles: Hoţii au plecat cu 30 de milioane de dolari, dar poliția și FBI nu își dau seama cum / Presa occidentală: Lovitură desprinsă din filmul Ocean’s Eleven

Departamentul de poliţie din Los Angeles şi FBI investighează un jaf misterios în urma căruia aproape 30 de milioane de dolari au fost furaţi prin acoperişul unui depozit de cash şi spargerea seifului acestuia. Această lovitură pare desprinsă direct din filmul Ocean’s Eleven, relatează AFP şi Associated Press, transmite News.ro.

Jaful a avut loc duminică şi este unul dintre cele mai mari jafuri din istoria oraşului, a explicat David Cuellar de la Departamentul de Poliţie din Los Angeles.

Hoţii au spart acoperişul pentru a avea acces la seiful clădirii şi pentru a scăpa de sistemul de alarmă sofisticat, potrivit Los Angeles Times, care citează o sursă apropiată anchetei.

Elaborat şi complex, jaful pare să fie opera unei echipe experimentate şi a fost descoperit abia luni, când personalul a deschis seiful, potrivit cotidianului.

„Este atât de incredibil încât nici nu-ţi dai seama”, a declarat pentru ABC News un angajat anonim al depozitului. „Încă încerc să mă dumiresc. A fost o treabă din interior? A fost o singură persoană? A fost un grup? Sunt o mulţime de întrebări de pus”, a mărturisit el.

Presa a identificat unitatea spartă ca fiind o locaţie a companiei GardaWorld, o companie globală de securitate şi de gestionare a numerarului, din Sylmar. Compania are sediul în Canada şi operează, de asemenea, flote de maşini blindate.

Mai multe echipe de televiziune filmau joi dimineaţă în faţa sediului, într-o zonă industrială din Sylmar, cartier din San Fernando Valley, la aproximativ 30 de kilometri nord de centrul oraşului Los Angeles. Imagini aeriene de la KABC-TV au arătat un decupaj mare pe partea laterală a clădirii, care pare să fie acoperită de o bucată de placaj.

Jim McGuffey, expert în maşini blindate şi consultant în domeniul securităţii, a calificat furtul din Sylmar drept „un şoc”. Orice astfel de unitate ar trebui să aibă două sisteme de alarmă şi un detector de mişcare seismică chiar pe seif, a spus el, precum şi senzori de mişcare suplimentari în întreaga clădire. „Cu o asemenea sumă de bani, nu poţi pur şi simplu intra şi ieşi cu ei”, a declarat el pentru AP. „O instalaţie ar trebui să fie protejată de sus până jos şi pe laterale”, a explicat expertul.

GardaWorld are o bună reputaţie în industrie, a spus McGuffey, dar fiecare companie de gestionare a numerarului are „incidente izolate ca acesta care pur şi simplu nu au sens, dar se întâmplă şi celor mai buni dintre ei”.

Lăsând la o parte decorurile de la Hollywood, Los Angeles-ul nu este chiar străin de spargeri sofisticate nici în viaţa reală. În urmă cu doi ani, hoţii au furat bijuterii în valoare de aproape 100 de milioane de dolari dintr-un camion parcat într-o zonă de servicii de pe autostradă, care urma să livreze pietre preţioase şi bijuterii pentru o expoziţie din oraş.

De asemenea, în iulie anul trecut, un bărbat a făcut o gaură în tavanul unui magazin de vinuri de lux din apropierea plajei Venice Beach. El a plecat cu vinuri fine de Burgundia şi Bordeaux în valoare de 600.000 de dolari.

Potrivit LA Times, până la jaful de duminică, cel mai mare jaf de bani lichizi cunoscut din istoria oraşului a avut loc în 1997, când au fost furate 18,9 milioane de dolari dintr-un depozit de blindate. Hoţii au fost prinşi în cele din urmă.