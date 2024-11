Izvoare amenajate pe traseul Via Transilvanica: Sunt o utilitate, dar și adevărate opere de artă inspirate din deja iconicele borne kilometrice de andezit

Un număr de cinci izvoare (cu cișmele) au fost amenajate pe traseul Via Transilvanica, mai precis în două din cele șapte regiuni de pe traseu, anunță reprezentanții proiectului.

„Via Transilvanica este un proiect construit pe valori în care credem de peste 24 de ani. Una dintre cele mai importante e să faci lucruri cu sens. Pe baza ei s-au realizat și cele cinci izvoare pe care le-am amplasat în două din cele șapte regiuni de pe traseu, Bucovina și Ținutul de Sus”, se precizează în informare, cu mențiunea că lucrările reprezintă nu doar o utilitate ci și „adevărate opere de artă”, inspirate din deja iconicele borne kilometrice de andezit.

„Ele fac parte dintr-o infrastructură nemaivăzută în țară. Am ales locurile pentru aceste izvoare, am realizat probe de apă pentru a fi siguri că este potabilă și în trei locuri ne-am racordat la rețeaua locală”, transmit reprezentanții Via Transilvanica.