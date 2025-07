Italianul Jonathan Milan a câştigat etapa a 17-a din Turul Franței / Pogacar păstrează tricoul galben

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Italianul Jonathan Milan (LIDL-TREK) a obţinut a doua victorie în Turul Franţei din acest an, câştigând miercuri etapa a 17-a, marcată de un sprint întrerupt de o căzătură, relatează Reuters, citată de News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Milan s-a impus într-un sprint cu 10 concurenţi, după ce plutonul a fost blocat în urma unei căzături masive, cu doar un kilometru înainte de final. Cicliştii au căzut pe drumurile alunecoase, pe fondul unei ploi torenţiale în sud-estul Franţei.

Eritreanul Biniam Girmay a primit îngrijiri din partea medicilor cursei.

Tadej Pogacar a trecut linia de sosire în siguranţă, păstrându-şi tricoul galben de lider al clasamentului general.

„Sunt foarte fericit şi fără cuvinte, trebuie să recunosc. După ce am supravieţuit (urcării pe Mont Ventoux marţi), nu am supravieţuit singur”, a declarat Milan, care deţine tricoul verde. „Am supravieţuit tuturor acestor greutăţi cu ajutorul coechipierilor mei. Trebuie să exersez mult, pentru că fără ajutorul lor nu aş fi ajuns aici. Poate că aş fi abandonat deja într-una dintre urcările (zilei). Aşadar, cu ajutorul zilnic al coechipierilor mei, am obţinut acest rezultat. Etapa de astăzi a fost foarte grea… Am controlat-o de la început, desigur, cu ajutorul altor echipe. Dar ei m-au ajutat şi când am rămas în urmă. În prima urcare, în a doua, au menţinut un ritm foarte bun.”

Francezii Quentin Pacher şi Mathieu Burgaudeau, precum şi norvegianul Jonas Abrahamsen şi italianul Vincenzo Albanese s-au desprins devreme, dar au avut şanse mici împotriva puterii colective a echipelor de sprinteri.

Milan a fost cel mai puternic în sprintul redus, devansându-i pe belgianul Jordi Meeus şi danezul Tobias Lund Andresen, care au terminat pe locurile doi şi trei.

Etapa a 18-a de joi este o etapă montană brutală între Vif şi Col de la Loze, una dintre cele mai temute urcări din Turul Franţei.