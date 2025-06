Istvan Kovacs, aspru criticat de presa spaniolă după PSG – Atletico 4-0: „Arbitru oribil”

Istvan Kovacs a debutat la Campionatul Mondial al Cluburilor din SUA, el conducând meciul dintre PSG și Atletico, încheiat 4-0 pentru parizieni. Arbitrul român nu a scăpat însă de critici, presa iberică catalogând prestația sa drept una „oribilă.”

PSG, proaspăt campioană a Europei, s-a impus clar, scor 4-0, contra lui Atletico Madrid, dar în pofida scorului presa iberică l-a criticat aspru pe Kovacs.

Jurnaliștii de la AS.com vorbesc despre „un arbitru oribil.”

Lui Istvan i se reproșează faptul că nu l-a eliminat pe Nuno Mendez în prima repriză și că ar fi anulat pe nedrept un gol al lui Julian Alvarez în repriza secundă, la scorul de 2-0 pentru PSG.

„Arbitru oribil, iar echipa lui Luis Enrique nu avea nevoie de niciun ajutor suplimentar.

Arbitrul nici nu a vrut să audă de faza din prima repriză, în care l-ar fi putut elimina pe Nuno Mendez, deși părea evident că a fost un fault și că ar fi trebuit să arate un cartonaș roșu.

A anulat golul lui Julian Alvaraz după verificarea VAR, nu cred că Luis Enrique are ceva de comentat la adresa arbitrajului său.

Kovacs a fost foarte curajos în deciziile luate în privința lui Atletico și mai puțin cu PSG. Arbitrul român a fost un dezastru”, au notat jurnaliștii de la AS.com.

„Știam că va fi dificil, dar consider că scorul de 4-0 e prea dur. Am marcat chiar pentru 1-2, dar arbitrul a anulat golul pentru un fault pe care dacă vrea să-l acorde, îl acordă, iar dacă nu vrea, nu-l acordă.

Am văzut cu toții ce s-a întâmplat, micile detalii care au dus la asta. Unele faulturi au fost de galben, altele nu, dar deciziile au fost mereu de aceeași parte”, a transmis jucătorul Koke (Atletico Madrid) la finalul partidei, criticându-l pe Istvan Kovacs.

În momentul în care Istvan Kovacs a anulat golul lui Julian Alvarez, Diego Simeone (antrenorul lui Atletico Madrid) l-a aplaudat ironic pe arbitrul român.

În cealaltă partidă a grupei, Botafogo a trecut la limită, scor 2-1, de Seattle Sounders.

Terrible performance from Atleti, but an even worse refereeing display from István Kovács. pic.twitter.com/C3wZlIe7GT

— Atletico Universe (@atletiuniverse) June 15, 2025