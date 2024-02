Israelul susține că a ucis un comandant de rang înalt al Hezbollah

Forțele armate israeliene (IDF) afirmă că au eliminat un comandant de rang înalt al Hezbollah, Hassan Hussein Salami, într-un atac aerian în sudul Libanului, potrivit Times of Israel.

Salami, al cărui rang era echivalent cu cel al unui comandant de brigadă, a fost vizat în timp ce conducea o mașină în satul Majadel din sudul Libanului.

IDF afirmă că Salami era comandantul unei unități regionale Hezbollah și că a supravegheat atacurile împotriva trupelor IDF și a comunităților israeliene din nordul Israelului.

Printre atacurile recente în care Salami a fost implicat se numără atacuri cu rachete antitanc la Kiryat Shmona și la baza Brigăzii regionale 769 „Hiram”, potrivit FDI.

Hezbollah a anunțat anterior moartea acestuia, fără însă a menționa că este vorba de un comandant al mișcării.

