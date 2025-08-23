Iranul anunţă că a ucis în provincia Sistan-Balucistan şase membri ai unui grup având legături cu Israelul

Forţele de securitate iraniene au ucis şase membri ai unui grup ‘terorist’ având legături cu Israelul, într-o operaţiune în sud-estul ţării, transmite sâmbătă agenția de știri AFP, citată de agenţia IRNA.

‘În timpul unui schimb intens de focuri cu terorişti în provincia Sistan-Balucistan, şase dintre atacatori au fost ucişi şi doi arestaţi’, a anunţat agenţia oficială iraniană, citând un comunicat al serviciilor de informaţii, transmite Agerpres.

Locul şi date exacte ale atacului nu au fost precizate.

‘Documentele disponibile arată natura sionistă (referire la Israel, n.red.)’ a grupului, care intenţiona să atace ‘unul din centrele vital din estul ţării’, a adăugat IRNA, fără alte detalii.

Potrivit sursei, ‘echipa operativă principală’ a grupului era formată din ‘şapte terorişti ne-iranieni’.

Doi ofiţeri ai serviciului de informaţii al provinciei şi un poliţist au fost răniţi, a indicat IRNA.

Regiune săracă la frontiera cu Pakistan şi Afganistan, Sistan-Balucistan este frecvent scena unor ciocniri între forţele de securitate, rebeli din minoritatea balucă, dar şi traficanţi de droguri.

Iranul informează în mod regulat despre ambuscade mortale produse în această provincie, vizând poliţişti şi membri ai Gardienilor Revoluţiei.

Între Israel şi Iran s-a desfăşurat în iulie un război de 12 zile, declanşat de un atac surpriză israelian împotriva teritoriului iranian.

Sute de lovituri israeliene au avut ca ţine mai ales instalaţii militare şi nucleare, şi au ucis oameni de ştiinţă implicaţi în programul nuclear iranian şi comandanţi militari.

Iranul a ripostat cu tiruri de rachete şi de drone asupra Israelului.