Ion Țiriac vorbește despre marea greșeală pe care Simona Halep a făcut-o după ce a fost depistată pozitiv

Într-un interviu acordat presei franceze, Ion Țiriac îi reproșează Simonei Halep faptul că imediat după ce a fost depistată pozitiv nu a spus despre suplimentul pe care echipa Mouratoglou i l-a dat.

„Ceea ce știu este că vineri, la acest US Open 2022, a fost testată negativ, iar luni, când a pierdut cu necunoscuta Daria Snigur (era locul 123 WTA la acel moment) a fost testată pozitiv.

În orice caz, Simona nu a jucat niciodată bine în America.

După ce a fost testată pozitiv, a făcut o mare greșeală – ar fi trebuit să spună că pur și simplu a băut băutura pe care i-a pregătit-o echipa ei. În schimb, ea și-a protejat colaboratorii.

Am încercat să o ajut, dar ea mi-a spus: „Nimeni nu se atinge de echipa mea, eu sunt cea care a băut. Abia trei luni mai târziu, antrenorul ei, știți voi, grecul (n.r. Patrick Mouratoglou), și-a asumat responsabilitatea pentru situație.

Simona a pierdut prea mult timp și energie în acest caz. Nu cred că se va mai întoarce (n.r. la nivelul de dinainte de cazul de dopaj). A fost talentată, prea talentată de fapt” – Ion Ţiriac, citat de We Love Tennis.

Cazul de dopaj al Simonei Halep, pe scurt

Săptămâna viitoare, Simona ar trebui să participe la turneul WTA 250 de la Hong Kong.

Hong Kong Tennis Open va avea loc în perioada 28 octombrie – 3 noiembrie pe hard, face parte din categoria WTA 250, se va disputa în „Victoria Park Tennis Stadium”, iar campioana en-titre este Leylah Fernandez.

Canadian ace Leylah Fernandez returns to defend her Prudential Hong Kong Tennis Open title at Victoria Park (Oct 26 – Nov 3) against a strong line-up that includes two-time Grand Slam champion and former World No.1 Simona Halep. The WTA 250 series event also features British No.1… pic.twitter.com/MjUna7Nwhb

